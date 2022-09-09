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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملكة الدنمارك تحصل على لقب أطول فترة حكم بأوروبا بعد إليزابيث الثانية

ملكة الدنمارك - ملكة
ملكة الدنمارك - ملكة بريطانيا

أصبحت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية الآن صاحبة أطول فترة خدمة في أوروبا والملكة الوحيدة التي حكمت بلادها لأطول عهد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وتأجلت احتفالات اليوبيل الذهبي في الدانمارك، للملكة التي تبلغ من العمر 82 عامًا، وتدخن بشراهة، وأشادت بتوحيد النظام الملكي الدنماركي وتحديثه منذ 50 عامًا على العرش.

وصعدت مارجريت إلى العرش عن عمر يناهز 31 عامًا في يناير 1972 بعد وفاة والدها فريدريك التاسع، لتصبح أول امرأة تتولى منصب الملكة في الدنمارك.

وأخذت اسم مارجريت الثانية تقديراً لمارجريت الأولى، التي حكمت الدنمارك من 1375 إلى 1412 لكنها لم تحمل اللقب رسميًا.

وفي وقت انضمامها، كان 45 في المائة فقط من الدنماركيين يؤيدون الملكية، ويعتقد معظمهم أنه لا مكان لها في الديمقراطية الحديثة.

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ومع ذلك، خلال فترة حكمها، تمكنت مارجريت من الابتعاد عن الفضيحة وساعدت في تحديث المؤسسة - ما سمح لابنيها بالزواج من عامة الناس، على سبيل المثال.

اليوم، الملكية الدنماركية هي واحدة من أكثر الملكيات شعبية في العالم، وتتمتع بدعم أكثر من 80 في المائة من الدنماركيين.

وتبلغ من العمر 50 عامًا وسبعة أشهر على العرش، وهي الآن أطول فترة حكم في أوروبا بعد وفاة ابنة عمها الثالثة، الملكة إليزابيث الثانية.

ويتبعها ابن عمها الأول، كارل السادس عشر جوستاف من السويد، الذي كان ملكًا لمدة 48 عامًا.

وتعتبر مارجريت هي أيضًا الملكة الوحيدة الحاكمة في أوروبا، على الرغم من أن أربع دول - بلجيكا وهولندا وإسبانيا والسويد - لديها تاج أميرات.

وولدت مارجريت في كوبنهاجن في 16 أبريل 1940، بعد أسبوع واحد فقط من غزو ألمانيا النازية للدنمارك.

وأصبحت في النهاية الأكبر بين ثلاث أخوات، ولكن عندما ولدت، منع قانون الخلافة الدنماركي النساء من وراثة العرش.

وتم تغيير القانون في عام 1953 بعد استفتاء، تحت ضغط من الحكومات الدنماركية المتعاقبة التي تدرك الحاجة إلى تحديث المجتمع.

واحتفلت مارجريت الثانية بالذكرى الخمسين لتوليها العرش في يناير من خلال احتفالية صغيرة بسبب اغلاق كوفيد 19 المفروض من قبل السلطات في دولتها.

وتم تأجيل الاحتفالات الكاملة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتم تقليص حجمها مرة أخرى بشكل كبير بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، من خلال موكب سيار في شوارع كوبنهاجن وإلغاء مظهر البزخ والترف.

وتمكنت الملكة الدانماركية، التي يطلق عليها عائلتها ورعاياها لقب “ديزي” من الحفاظ على النظام الملكي ذي صلة دون التقليل من مكانته.

وبعد أن أصبحت أرملة في عام 2018 ، أصرت مرارًا وتكرارًا على أنها لن تتخلى عن مهامها أبدًا.

قائلة: 'سأبقى على العرش حتى أسقط'.

واضافت “لا يوجد لدى الدنمارك تقليد للتنازل عن العرش - ونظراً لصحتها القوية، فإن هذا السؤال لم يُطرح على محمل الجد”.

ومن المقرر أن يخلفها ابنها الأكبر، ولي العهد الأمير فريدريك البالغ من العمر 54 عامًا، عندما يحين الوقت.

ملكة الفنون 

بعيون زرقاء متلألئة وابتسامة عريضة ، تشتهر الملكة مارجريت بمشاركتها في المشهد الثقافي الدنماركي.

رسامة ومصممة أزياء ومواقع ، عملت مع فرقة الباليه الملكية الدنماركية والمسرح الملكي الدنماركي في مناسبات عديدة.

ودرست في كامبردج والسوربون وتتحدث الإنجليزية والفرنسية والألمانية والسويدية بطلاقة.

وشاركت في مشاريع ترجمة متقنة، بما في ذلك النسخة الدنماركية لعام 1981 من سيمون دي بوفوار 'All Men are Mortal' تحت اسم مستعار بالتعاون مع زوجها المولود في فرنسا ، الأمير هنريك.

ولكن لوحاتها ورسوماتها هي التي جذبت انتباه الجمهور في المقام الأول.

وقامت برسم العديد من الكتب ، بما في ذلك طبعة دنماركية 2002 من J.R.R. تم عرض 'سيد الخواتم' لتولكين ، ولوحاتها في المتاحف والمعارض في الدنمارك وخارجها.

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