رئيس المحكمة الدستورية: اجتماع القاهرة السادس يؤكد أواصر الصلة والتعاون بين أشقائنا الأفارقة

تقدم المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا ، بالشكر العميق والتقدير للقيادة السياسية لتقديمها دعم مشهود لكافة دورات القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الافريقية وتقديم أواصر الصلة والتعاون والوحدة بين أشقائنا الأفارقة .



وأضاف "فهمى" خلال كلمته فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا ، أن ما يحمله هذا الاجتماع من دلالات راسخة لتأكيد العزم لتحقيق اهدافه من اسهامات دستورية لضمان حقوق وحريات شعوبنا واصطفافها فى الأمم الناهضة ، وأهمية النتائج الخاصة بالاجتماعات الخامسة الماضية التى حظيت بأهمية بالغة وحماية البيئة ، تحفيز الاقتصاد الأخضر .



بدأت منذ قليل فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، تحت عنوان دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب، بمشاركة 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستورى ومحكمة عليا بإجمالى 126 مشاركًا .