2000 جنيه غرامة.. عقوبة تفييم زجاج السيارة في قانون المرور الجديد

يعد قانون المرور من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث حدد القانون مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور من أجل ضبط النسق العام بالطرق والحد من المخالفات والحوادث.

عقوبة تركيب الفاميه

وأقر قانون المرور الجديد عقوبات رادعة على أصحاب السيارات حال ارتكابهم عددا من المخالفات، ومنها تركيب الفاميه وركن السيارة صفا ثانيا، وذلك بعقوبة مالية تصل إلى 2000 جنيه.

وأقر القانون طبقا لآخر تعديلاته غرامة مالية 2000 جنيه على كل من هذه المخالفات:

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

ـ مخالفة ترك السيارة صفا ثانيا في الأماكن المسموح بالانتظار.

عقوبة التشويش على الرادار

وفرض القانون غرامة مالية قدرها من 1000 إلى 3000 جنيه مصري عند استعمال أي من الأجهزة التي تؤثر في عمل الرادار.

أفعال عقوبتها تصل لـ 1500 جنيه بالقانون الجديد

كما وضع القانون غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.