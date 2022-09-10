فريق الكرة الطائرة بدمياط يحصد المركز الثالث بأولمبياد الطفل المصرى

محافظة دمياط

حصدت طلائع مديرية الشباب والرياضة بدمياط ( إدارة تنمية النشء) على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في لعبة الكرة الطائرة

حيث حقق فريق نادى المستقبل بدمياط الجديدة المركز الثالث فى أولمبياد الطفل المصرى والمقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة بالقاهرة خلال الفترة من ٩/٦ الى ٢٠٢٢/٩/٩ .

يذكر أن أولمبياد الطفل المصري تستهدف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات ، مع غرس روح التعارف بينهم ، وتعد مشروعا قوميا للناشئين وطلائع مصر .

وتهدف إلي إكتشاف المواهب والمتميزين رياضياً و التنافس الشريف في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أوليمبية للبنين والبنات لغرس قيمة قيمة الولاء والانتماء بين المشاركين.

ياتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعاطف عبد الهادى مدير عام المديرية ، وبمتابعة أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب.

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