حسام موافى : جلطة الرئة قاتلة والاصابة بها تؤدى للموت المفاجئ

كشف الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، أسباب وأعراض الموت الفجائي وأخطر الجلطات .



وقال " موافى " خلال استضافته ببرنامج “صباحك مصرى” والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، إن جلطة الرئة منتشرة وقاتلة إذا كانت جلطة كبيرة ووصلت للشرايين الرئوية وتحدث عند تجلط الأوردة وتؤدى لوفاة الشخص بشكل مفاجئ ولا يوجد لها مقدمات .



وتابع أن جلطات شرايين الجهاز الهضمى خطيرة وتحدث غرغرينا فى الأمعاء وتتطلب سرعة استئصالها فى الحال ، محذرا من استخدام المسكنات الطبية ولابد من التوجه للطبيب تجنبا للمضاعفات .