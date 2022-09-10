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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافى : جلطة الرئة قاتلة والاصابة بها تؤدى للموت المفاجئ

حسام موافى
حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، أسباب وأعراض الموت الفجائي وأخطر الجلطات .


وقال " موافى " خلال استضافته ببرنامج “صباحك مصرى” والمذاع عبر فضائية mbc  مصر ، إن جلطة الرئة منتشرة وقاتلة إذا كانت جلطة كبيرة ووصلت للشرايين الرئوية وتحدث عند تجلط الأوردة وتؤدى لوفاة الشخص بشكل مفاجئ ولا يوجد لها مقدمات .


وتابع أن جلطات شرايين الجهاز الهضمى خطيرة وتحدث غرغرينا فى الأمعاء وتتطلب سرعة استئصالها فى الحال ، محذرا من استخدام المسكنات الطبية ولابد من التوجه للطبيب تجنبا للمضاعفات .

حسام موافي mbc مصر الأمعاء الحالات الحرجة طبيب الجلطات

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