أعراضها خطيرة .. حسام موافى : أسباب حدوث الرفرفة البطينية ضيق الشريان

كشف الدكتور حسام موافى، أستاذ طب الحالات الحرجة بـ قصر العيني، أسباب وأعراض الموت الفجائي وأشهر أنواعها ضربات القلب .



وقال "موافي"، خلال استضافته ببرنامج “صباحك مصرى” والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، إن أهم أسباب الموت الفجائى خلل ضربات القلب وأخطرهم انقباض العضلات ، والرفرفة الأذينية ليست خطيرة ولكن الرفرفة البطينية أخطر والتى تسبب ذبذبات وأعراضها قاتلة .



وأشار إلى أن أحد أسباب حدوث الرفرفة البطينية ضيق الشريان التاجى تنقص من معدلات الدم فى الجسم وتؤدى لموت مفاجئ محذرا من التهاون من حركة كهرباء غير منتظمة والتى تسبب نبضات وخبطات متتالية فى القلب .