بعد تصدرها للتريند.. تعرف على سبب زيادة وزن ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، مؤشر البحث على جوجل “الترند” في الساعات الماضية بسبب وزنها الزائد الذي ظهرت به في إعلانها الأخير في رمضان الماضي، كما أنها تتميز إطلالات بأنها تجمع بين الأناقة والاحتشام، ما يميزها عن غيرها من نجمات الفن والمشاهير.

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد شاركت في رمضان الماضي بإعلان تليفزيوني بصحبة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وحقق الإعلان نسبة مشاهدة كبيرة ، وطالبها عدد كبير من جمهورها بتقديم فوازير رمضان بصحبة “كريم” .

سر زيادة وزن ياسمين عبدالعزيز

وكشفت أن السر في زيادة وزنها هو ما تعرضت له في أزمتها الصحية الأخيرة والنقصان الحاد الذي حدث لوزنها خلال مرضها ، ولذلك قررت وقالت لا يوجد أفضل من الصحة وتوقفت عن كل أنواع الريجيم، قائلة : “الصحة أهم”، وبدأت في آكل كل شيء تتشوق لأكله وبأي كَمّيَّة، لذلك وزني زاد شيئًا ما.

وأوضحت ياسمين، أنها عندما يكون لديها أي أعمال فنية فإنها تلتزم وتعود للنظام الغذائي المعتاد وأكدت يعني أنا حاليًا بلا قيود، أفرح بعودتي للحياة، وهناك حقيقة هي أن من يحبك سيظل يحبك وأنت وزنك زيادة؛ وأنت قصير؛ وأنت طويل، ليس مهمًا الشكل، ولن يفرق مع الحب.

عمل جديد يجمع بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وعلم صدى البلد ، أن ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي ، سيجتمعان مرة أخرى في مسلسل جديد خلال رمضان المقبل.

ولم يستقر صناع المسلسل على اسمه حتى الآن، وتأتي مشاركة النجمين في عمل جديد يجمعهما مجددا عقب نجاحهما في مسلسل “اللي مالوش كبير” في رمضان 2021.