عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تصدرها للتريند.. تعرف على سبب زيادة وزن ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، مؤشر البحث على جوجل “الترند” في الساعات الماضية بسبب وزنها الزائد الذي ظهرت به في إعلانها الأخير في رمضان الماضي، كما أنها تتميز إطلالات بأنها تجمع بين الأناقة والاحتشام، ما يميزها عن غيرها من نجمات الفن والمشاهير.

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد شاركت في رمضان الماضي بإعلان تليفزيوني بصحبة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وحقق الإعلان نسبة مشاهدة كبيرة ، وطالبها عدد كبير من جمهورها بتقديم فوازير رمضان بصحبة “كريم” .

سر زيادة وزن ياسمين عبدالعزيز 

وكشفت أن السر في زيادة وزنها هو ما تعرضت له في أزمتها الصحية الأخيرة والنقصان الحاد الذي حدث لوزنها خلال مرضها ، ولذلك قررت وقالت لا يوجد أفضل من الصحة وتوقفت عن كل أنواع الريجيم، قائلة : “الصحة أهم”، وبدأت في آكل كل شيء تتشوق لأكله وبأي كَمّيَّة، لذلك وزني زاد شيئًا ما.

txt

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز| شاهد

txt

في أحدث ظهور.. ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار مع صديقاتها من الساحل الشمالي|شاهد

وأوضحت ياسمين، أنها عندما يكون لديها أي أعمال فنية فإنها تلتزم وتعود للنظام الغذائي المعتاد وأكدت يعني أنا حاليًا بلا قيود، أفرح بعودتي للحياة، وهناك حقيقة هي أن من يحبك سيظل يحبك وأنت وزنك زيادة؛ وأنت قصير؛ وأنت طويل، ليس مهمًا الشكل، ولن يفرق مع الحب.

عمل جديد يجمع بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي 

وعلم صدى البلد ، أن ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي ، سيجتمعان مرة أخرى في مسلسل جديد خلال رمضان المقبل.

txt

من داخل سيارتها.. ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورة جديدة

txt

شاهد| ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يستمتعان بإجازة الصيف في أحدث ظهور

ولم يستقر صناع المسلسل على اسمه حتى الآن، وتأتي مشاركة النجمين في عمل جديد يجمعهما مجددا عقب نجاحهما في مسلسل “اللي مالوش كبير” في رمضان 2021.

ياسمين عبد العزيز رمضان 2021 الفنانة ياسمين عبدالعزيز نجمات الفن بعد تصدرها التريند الساحل الشمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

مليون دولار ... تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة خلال الميركاتو الصيفي

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كيف تحصل عليها؟

موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الأوغندي والقنوات الناقلة في الكونفدرالية

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

مارسيل كولر يغادر سويسرا إلى القاهرة استعدادا لبدء مهمة تدريب الأهلي.. شاهد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطبيقات الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ

بدء فعاليات الجلسة السادسة لمجلس أمناء الحوار الوطني

تشمل التاكسي الذكي ..رئيس الوزراء يتابع منظومة الحلول الرقمية بشرم الشيخ 

مدبولي من شرم الشيخ: توجيهات رئاسية باستثمار قمة المناخ لتحقيق أكبر عائد اقتصادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش الأكل بس.. أسرار وراء طول عمر الملكة إليزابيث |تعرف عليها

أنا بنت وخافوا ربنا شوية.. أجرأ إطلالات منى فاروق بعد تصريحها المثير للجدل| شاهد

لو بتعاني من الشخير وانت نايم.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه

فستان جرئ.. ياسمين الخطيب تتألق بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

سأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

تعرف على وصية الأمير فيليب بخصوص جثمانه إلى زوجته الملكة إليزابيث.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ