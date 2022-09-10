نفس مرض مؤمن زكريا.. خالد الزيلعي لاعب النصر السعودي يدخل في غيبوبة

دخل خالد الزيلعي لاعب النصر والمنتخب السعودي، في غيبوبة بسب مشاكل في القلب تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت التقارير أن قلب اللاعب توقف 3 مرات، ما أدى لدخوله في غيبوبة.

وتدهورت صحة الزيلعي خلال الفترة الأخيرة ما تسبب في دخوله المستشفى، وهو يعاني في الأساس من مرض التصلب الجانبي الضموري النادر، وهو نفس المرض الذي يعاني منه مؤمن زكريا لاعب الأهلي.

وسبق أن لعب الزيلعي للنصر، قبل أن يرحل منه معارًا للتعاون، ومن ثم انتقل للخليج، وبعد ذلك مثل عددًا من الأندية، هي: الفيصلي، والباطن، والرائد، وأبها، وأخيرًا نادي العين السعودي.

وفي السادس والعشرين من يونيو العام 2020، أعلن خالد الزيلعي إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري حيث كتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. أظهرت الفحوصات الطبية إصابتي بمرض التصلب الجانبي الضموري وهو مرض مجهول الأسباب طبيًا.. فلنختم دائمًا إعجابنا بذكر الله (ماشاء الله تبارك الله )، لا تنسوني من دعائكم، ساعة استجابة لعلها تقبل دعوة أحدكم".