كرمته مرة وأنقذته أخرى.. ماذا حدث بين محمد صلاح والملكة إليزابيث؟

منذ إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية أول أمس، وتسلط وسائل الإعلام العالمية كل اهتمامها على تفاصيل ما يحدث داخل قصر باكنجهنام استعداداً لـ مراسم جنازة الملكة إليزابيث ، والتي ستتم خلال ايام بعد الانتهاء من الخطة البريطانية الموضوعة الخاصة بوفاة الملكة والخطوات التي تتبعها بشكل رسمي ومحدد لحين دفن الجثمان .

وبعد وفاة الملكة إليزابيث ، وتأجيل الدوري الإنجليزي ، تصدر محمد صلاح التريند وكيف أثر عليه خبر وفاة الملكة إليزابيث وعلى الخطة الرياضية للأندية البريطانية .

لقاء محمد صلاح والأمير ويليام

وخلال حياة محمد صلاح في بريطانيا وانضمامه لفريق ليفربول، كان له لقاء وحيد مع العائلة الملكية البريطانية ، التقى فيه الأمير ويليام حفيد الملكة إليزابيث في حفل رسمي تمت دعوته إليه .

وفي 2021 تمت دعوة محمد صلاح بشكل رسمي من العائلة الملكية لتقديم حفل جائزة "إيرث شوت" في نسختها الأولى تحت رعاية العائلة البريطانية، وتم إنشاء الجوائز السنوية من قبل دوق كامبريدج الأمير ويليام لمكافأة الأشخاص الذين يحاولون إنقاذ الكوكب بشتى الطرق المختلفة .

محمد صلاح والأمير ويليام

وتم اختيار محمد صلاح لتقديم جوائز الحفل، وقال محمد صلاح حينها خلال التقديم :" أنا سعيد لوجودي هنا في هذا الحفل المذهل والرائع، أنا متحمس لذلك، لأنني نشأت بجوار المياه، مياه البحر المتوسط " .

وعلى هامش الحفل ، استقبل الأمير ويليام حفيد الملكة إليزابيث و زوجته كيت ميدلتون ، محمد صلاح ، ودخل معهما في حوار شيق، والتقطت عدسات المصورين لقطات مميزة لمحمد صلاح مع الأمير ويليام وزوجته، وكانت هذه المرة الوحيدة التي التقى فيها محمد صلاح أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية، وجاء اختياره لتقديم الحفل بمثابة تكريم وتقدير له من العائلة البريطانية والملكة إليزابيث الثانية .

محمد صلاح والامير ويليام

محمد صلاح بعد وفاة الملكة إليزابيث

وجاءت وفاة الملكة إليزابيث لتنقذ محمد صلاح من احتمالية أن يفقد مكانه الأساسي في تشكيل الريدز، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وذكرت شبكة “ليفربول إيكو"، الإنجليزية خلال الساعات الماضية، أن يورجن كلوب قد يتخذ قرارا جريئا، بوضع محمد صلاح أمام وولفرهامبتون، في الجولة الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد تراجع مستوى النجم المصري “مؤخرا”.

وجاء تأجيل الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي بعد وفاة الملكة إليزابيث، في صالح محمد صلاح، لأنه يمنح الملك المصري راحة من الضغوط النفسية التي عانى منها خلال الفترة الماضية، بسبب ابتعاده عن التهديف، كما أنه فرصة أمام يورجن كلوب لمراجعة أي قرار قد يتحذه بشأن محمد صلاح.

وقال رابطة البريميرليج في بيان رسمي:" أشادت أندية الدوري الإنجليزي بجلالة الملكة إليزابيث الثانية، لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها في الأمة، وكدليل على الاحترام، سيتم تأجيل جولة مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".