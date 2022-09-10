الداخلية في أسبوع.. مليون مخالفة مرورية وضبط تهرب ضريبي بـ3 مليارات جنيه..شاهد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزى .

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال أسبوع في ضبط 38 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 2441 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 329,535 جنيه، وضبط 27 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 244000 لتر، وضبط 11055 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 2631٫271 طن، أبرزها ضبط 306 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت 525,027 طن - 388592 ألف عبوة غذائية – 152844 قطعة، وضبط 67 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 81,874 طن "سكر"، وضبط 5040 قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت 93,160 طن –

2230 رغيف – 220 بطاقة ذكية، وضبط 9 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت 86,462 طن – 6550 لتر – 995770 عبوة – 192800 قطعة، وضبط قضية حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت 10 طن، وضبط 152 قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها 202,984 طن – 243600 لتر – 3234 عبوة - 2460 قطعة – 2392 إسطوانة سلع مُدعمة متنوعة، وضبط 2 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 10 طن، وضبط 2881 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت 745,889 طن – 13499عبوة – 2620 قطعة، وضبط 728 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 66745 عبوة.



وفى مجال تحقيق الانضباط المروري نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1041844 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 333863 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع 375 سيارة - 72 دراجة نارية، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية تم ضبط 1279 مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 27مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 134 من سائقى حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص 132 مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة عدد 4 مركبات لشروط لصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3787) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (203) سائق منهم.

وأسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة عن ضبط عدد 1063 مخالفة أجهزة صوتية، وضبط عدد 1249 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط (3407) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، ضبط عدد 3245 مخالفة ملصقات.

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 1195 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار.

وفي مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 74012 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 69 مليون و201 ألف و328 جنيه.

وفي مجال قضايا المصنفات تم ضبط 186 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية منها 107 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 191 أبرزها أجهزة إلكترونية تستخدم فى إستقبال وبث الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها – أجهزة ريسيفر – أجهزة رواتر – هواتف محمولة – وحدة معالجة مركزية – شاشة – جهاز حاسب آلى، وضبط 79 قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 3740 تمثلت فى كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، وكتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط 1950 قضية فى مجال التهرب الضريبى منها ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين بمبالغ مالية بلغت 3 مليارات و392 مليون و785 ألف و225 جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8 ملايين و459 ألف و328 جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.