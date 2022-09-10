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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نقابة المهندسين: لولا مشروعات الرئيس القومية لتعرضنا لأزمة بطالة كبيرة |فيديو

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أكد المهندس أحمد محمد عضو المجلس الأعلى بـ نقابة المهندسين، أن هناك 54 معهدًا يستطيع الطالب من خلالها الالتحاق بنقابة المهندسين، وأن هذه المعاهد منها من يضم طلاباً حاصلين على 60%، وهذا الأمر يسبب مشكلات كبيرة للمهنة.

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وأضاف عضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين، خلال حواره ببرنامج”من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن نقيب المهندسين، كان لديه لقاء مع وزير التعليم العالي، وكانت هناك توصية بأن يكون هناك 25 ألف طالب فقط يتم ضمهم فى العام للنقابة، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية كان يتم ضم أكثر من 35 ألفا، وهذا عدد كبير.

ولفت إلى أن النقابة تقدمت بطلب بعد الأزمة التى حدثت فى المهنة، وأن هناك نسبة بطالة عالية، معلقة :" لولا المشروعات القومية التى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكانت الأزمة أكبر و أكثر فى نقابة المهندسين".

وأشار إلى أن النقابة تسعى لتقديم الخدمات الأفضل لـ الأعضاء، وأن يكون هناك تدريبات، وأن يكون هناك توفير فرص عمل، ولكن بارتفاع أعداد المنضمين للنقابة ستحدث مشكلات كبيرة جدًا.

وأوضح أن هناك 7 شُعب تضمها كليات الهندسة، وأكثر الخريجين يكونون من شُعب "الهندسة المدنية، والكهربائية، والميكانيكية" ولكن يكون هناك قلة فى "خريجي الهندسة الكيميائية والنووية و البترول، والغزل والنسيج" .

 

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