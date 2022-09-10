عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طالب الطب يكلف الدولة مليون جنيه.. النقابة تحذر من سلوك خطير| فيديو

الطب
الطب

أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لـ الأطباء، أن المشكلة التى تواجه نقابة الأطباء، تتلخص فى جودة التعليم، وعدد الأطباء الذين تحتاجهم مصر. 

txt

ماتا أثناء عملهما .. نقابة الأطباء تنعى طبيبي أسوان وأسيوط

txt

الأطباء: الولادة القيصرية تزيد معدل دخول الطفل للحضانات وتسبب الاكتئاب


وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك أعدادا كبيرة من خريجي الصيادلة و الأسنان، وهذا الأمر تسبب فى مشكلة التوظيف.


ولفت إلى أن وزارة الصحة فى فترة رفضت استخراج التكليف لـ خريجي الصيادلة، وذلك لآن عددهم أكبر من الطاقة الاستيعابية لوزارة الصحة. 
 

طالب الطب يكلف الدولة مليون جنيه

وأوضح أنه يحذر من زيادة الكليات الخاصة بطب الأسنان و الصيادلة، مؤكدًا أن عددا كبيرا من خريجي الطب يخرجون ويعملون فى الخارج بعد تعليمهم وتدريبهم فى مصر، وأن طالب الطب يكلف الدولة مليون جنيه.

وتابع :" مهما خرجنا من أطباء، عدد كبير بيهاجر للخارج، وبهذا الأمر يكون نتاج التدريب و التعليم، هو الهجرة للخارج، وأن الدول الخارجية هي من تحصد ثمرة التعب".
 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وقادش اليوم (2-0) في الدوري الإسباني

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

عاجل .. برازيلي ينضم رسميا لـ صفوف الأهلي

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

جالسا على رجلها.. شاهد| صورة صادمة لـ سعد الصغير مع زوجته

موضوعات متعلقة

الذهب والدولار يرتفعان .. مفاجأة بشأن الأسعار اليوم السبت

كان سوء تفاهم واتصالحنا.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة وتتصدر الترند.. فيديو

خطة سرية للنجاح.. تامر أمين لجماهير الأهلي: انتظروا أخبارا سارة قريبا.. فيديو

مش هعمل كده تاني.. دينا الشربيني تفاجئ الجمهور بـ 10 تصريحات صادمة

ميمي جمال: جوزي طلقني بعد ما بطلت أدلعه

بحاول مكررش الغلط.. دينا الشربيني عن قصص حبها وزواجها وتعرضها للتحرش.. فيديو

غلط.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة عن إخفائها الزواج من عمرو دياب |فيديو

القرش: القطاع الزراعي يساهم بـ 15%؜ من الدخل القومي

ترشيحاتنا

شاهد سوبرمان الصغير يقتحم خطاب رئيس دولة تشيلي على الهواء

بعد 3 أسابيع .. تاج الدين يعلن مفاجأة عن جدري القرود |شاهد

الإيطالية فيرا جيما تحصد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا بمسابقة Orizzonti

السكر بـ15 جنيها|قفزة مفاجئة في الأسعار والطن يزيد 1150 دفعة واحدة

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تثير الجدل برفقة شقيقتها.. والجمهور: نسخة منك

استفسر عن صور الشهداء بالمدرجات.. كواليس زيارة كولر الأولى للأهلي |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيت بلانشيت وجوليان مور.. اللون الأسود يغزو السجادة الحمراء لختام مهرجان فينيسيا

قبل شهر من الرحيل.. ساحر تنبأ بوفاة ملكة بريطانيا في سبتمبر

بإطلالة محتشمة وبرفقة ابنتها .. جوليان مور على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان فينيسيا 

كرمته مرة وأنقذته أخرى.. ماذا حدث بين محمد صلاح والملكة إليزابيث؟

فيديو

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ