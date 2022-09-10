طالب الطب يكلف الدولة مليون جنيه.. النقابة تحذر من سلوك خطير| فيديو

أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لـ الأطباء، أن المشكلة التى تواجه نقابة الأطباء، تتلخص فى جودة التعليم، وعدد الأطباء الذين تحتاجهم مصر.



وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك أعدادا كبيرة من خريجي الصيادلة و الأسنان، وهذا الأمر تسبب فى مشكلة التوظيف.



ولفت إلى أن وزارة الصحة فى فترة رفضت استخراج التكليف لـ خريجي الصيادلة، وذلك لآن عددهم أكبر من الطاقة الاستيعابية لوزارة الصحة.



طالب الطب يكلف الدولة مليون جنيه

وأوضح أنه يحذر من زيادة الكليات الخاصة بطب الأسنان و الصيادلة، مؤكدًا أن عددا كبيرا من خريجي الطب يخرجون ويعملون فى الخارج بعد تعليمهم وتدريبهم فى مصر، وأن طالب الطب يكلف الدولة مليون جنيه.

وتابع :" مهما خرجنا من أطباء، عدد كبير بيهاجر للخارج، وبهذا الأمر يكون نتاج التدريب و التعليم، هو الهجرة للخارج، وأن الدول الخارجية هي من تحصد ثمرة التعب".

