أول ظهور إفريقياً|خناقة شوارع بين ثنائي فيوتشر عقب التعادل أمام بول الأوغندي

فشل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر “ أحمد رفعت ومحمود جنش”، في السيطرة على أعصابهما خلال مواجهة فريق بول الأوغندي.

وتعادل فيوتشر مع نظيره بول الأوغندي سلبيًا ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64، من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اشتباك ثنائي فريق فيوتشر عقب انتهاء المباراة بعد عدم قدرتهم على السيطرة على أعصابهما .

وظهر المقطع المتداول اشتباك عنيف بين ثنائي فيوتشر وعدم قدرة الجهاز الفني واللاعبين على فض الاشتباك بين ثنائي الفريق .

في أول ظهور إفريقياً.. فيوتشر يتعادل مع بول الأوغندي سلبيًا بالكونفيدرالية

سم التعادل السلبي، مباراة فيوتشر وبيدكو بول إف سي الأوغندي، التي أقيمت على ملعب بيدكو بول أف سي الأوغندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64، من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

حاول فريق فيوتشر أكثر من مرة على مرمى بول الأوغندي في الشوط الأول، وكان قريبا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31، لولا تألق حارس الفريق الخصم.

أجرى علي ماهر عدة تبديلات في الشوط الثاني، أبرزها نزول مروان محسن بدلا من أحمد عاطف في الدقيقة 60، في محاولة لخطف انتصارا تاريخيا من بول الأوغندي.

وبدأ فيوتشر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش جنش

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق - عمر كمال عبد الواحد - جوزيف نجويم.

الوسط: كريم نيدفيد - محمد فاروق -غنام محمد.

الهجوم: محمد رضا بوبو - أحمد عاطف - أحمد رفعت.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يشارك فيها فريق فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.