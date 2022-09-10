الباز: علماء الفلك يستعدون للهبوط على القطب الجنوبي للقمر لاحتمالية وجود مياه|فيديو

أكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز أن تليسكوب "جيمس ويب" الفضائي، أثبت لـ علماء الفلك أنه لا نهاية للكون.

وأضاف الباز خلال مداخلة، هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر قناة "دي إم سى"، أن علماء الفلك كانوا يعتقدون أن للكون نهاية.

وأكد العالم، المصري، أن علماء الفلك سيعيدون التفكير مرة أخرى بشأن الكون، معقبًا: "المجرة التي نعيش فيها لا تساوى شيئاً بجانب ما يصوره تليسكوب جيمس ويب".

القطب الجنوبي للقمر

وأوضح فاروق الباز، بشأن آخر المشاريع الفلكية وهو مشروع "آرتمث"، وسيحاول العلماء من خلال النزول على القطب الجنوبي للقمر، لإحتمالية وجود مياه مُتجمدة".

