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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب رمزي: لا يوجد قانون يسمح بالتبني في مصر

والد الطفل شنودة
والد الطفل شنودة بالتبني

أكد إيهاب رمزي، أستاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن أزمة الطفل شنودة الان في التبني ونعاني من فراغ تشريعي في التبني.

وأوضح إيهاب رمزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة “القاهرة والناس”، أن قانون التبني غير منظم في القانون المصري، ولا يوجد قانون فى مصر يسمح بالتبني وكفالة اليتيم هي البديل. 

دستور عام 2014

وتابع: أن دستور عام 2014 ينص على احتكام أصحاب الأديان الأخرى إلى شرائعهم واللائحة التي تضعها الكنيسة الآن تتفق مع المادة الثالثة من الدستور، مؤكدا أن هذه اللائحة هي الحاكمة في كل الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وأثارت قضية الطفل شنودة خلال الفترة الماضية جدلًا واسعًا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الكثير من الأشخاص يتحدثون حول قوانين التبني والكفالة في مصر، وموقف الطفل شنودة القانوني.

 

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