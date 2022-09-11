محمد فايز: استحداث لجنتين فى المحور السياسى بالحوار الوطنى لتعميق النقاش

كشف محمد فايز، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل اجتماع "الجلسة السادسة للحوار الوطني" مجلس أمناء الحوار الوطني.



وأوضح فايز، خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن مجلس الأمناء ارتئ أعادة النظر فى تشكيل اللجان الخاصة بالمحور السياسي.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المحور السياسى فى البداية كان يتكون من 3 لجان، ثم تقرر إضافة لجنة خاصة بالأحزاب السياسية، ولجنة أخرى خاصة بالنقابات والمجتمع الأهلي.

لجنتين إضافيتين

وأكد محمد فايز، استحداث لجنتين إضافيتين الهدف منه تعميق النقاش، فى بعض القضايا الهامة،بلجان أكثر تخصصا.

وأوضح محمد فايز، أنه تقرر ايضا استحداث لجنة إضافية على المحور الإجتماعي وهي لجنة الشباب والرياضة، ليصبح 6 لجان بدلا من 5 لجان، واستحداث لجنة السياحة أيضا فى المحور الاقتصادى وهى لجنة السياحة



