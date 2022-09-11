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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيوجع قلبي.. هاني شاكر يعلق على تزاحم الشعب السوري على الحفلتين

هاني شاكر
هاني شاكر

كشف الفنان هانى شاكر ، عن أنه  جار تجهيز اغنية بمثابة إهداء من الشعب المصري للشعب السوري سيتم غنائها هناك قائلاً : " هنغنيها هناك واتمنى تكون زيارة موفقة والناس متتخنقش واعمل عشر حفلات مش حفلة واحدة ".
 

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أتمنى أعمل أغان سورية
 

وعلق “ شاكر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”  على  مشاهد الازدحام والاقبال التي لاقاها جراء تنظيم حفليه في سوريا ، موضحًا أنه يتمنى أن يعمل هناك فى سوريا عدة حفلات ولكن بدون ازدحام ، معلقًا :" الزحام والخناق بيوجع قلبي".


وأضاف  هاني شاكر  أنه لم يقوم بعمل حفلة فى سوريا منذ 15 عامًا ، ومع ذلك فالمواطنين السوريين مازالت تحفظ أغانيه ، موجهًا  الشكر للشعب السوري قائلاً : كل الحب والشكر للشعب السوري الحبيب وربنا يقدرني أعرف   أسعده وأغنيله "


وتابع قائلًا : “ المشهد  الذي رأيناه في الشارع العربي وسوريا   مطمئن أن الفن الراقي  يكسب والناس عاوزاه وهذا مؤشر جميل ان الفن الاصيل يظل في أذان الناس ”.

 

هاني شاكر الفنان هاني شاكر الشعب المصري

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