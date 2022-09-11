بيوجع قلبي.. هاني شاكر يعلق على تزاحم الشعب السوري على الحفلتين

كشف الفنان هانى شاكر ، عن أنه جار تجهيز اغنية بمثابة إهداء من الشعب المصري للشعب السوري سيتم غنائها هناك قائلاً : " هنغنيها هناك واتمنى تكون زيارة موفقة والناس متتخنقش واعمل عشر حفلات مش حفلة واحدة ".



أتمنى أعمل أغان سورية



وعلق “ شاكر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” على مشاهد الازدحام والاقبال التي لاقاها جراء تنظيم حفليه في سوريا ، موضحًا أنه يتمنى أن يعمل هناك فى سوريا عدة حفلات ولكن بدون ازدحام ، معلقًا :" الزحام والخناق بيوجع قلبي".



وأضاف هاني شاكر أنه لم يقوم بعمل حفلة فى سوريا منذ 15 عامًا ، ومع ذلك فالمواطنين السوريين مازالت تحفظ أغانيه ، موجهًا الشكر للشعب السوري قائلاً : كل الحب والشكر للشعب السوري الحبيب وربنا يقدرني أعرف أسعده وأغنيله "



وتابع قائلًا : “ المشهد الذي رأيناه في الشارع العربي وسوريا مطمئن أن الفن الراقي يكسب والناس عاوزاه وهذا مؤشر جميل ان الفن الاصيل يظل في أذان الناس ”.