دريم لحام يعترف بخيانته لزوجته: كانت نزوة وعدت.. فيديو

اعترف الفنان دريم لحام خلال لقائه على قناة الجديد ؛ بخيانة زوجته اثناء الشباب .

وقال دريد لحام :" الرجل مهما كبر في العمر فهو يحتاج الي يد تعطف عليه وتكون حنونة مثل الام".

وأضاف :" أحب زوجتي للغاية ؛ واعترفت لها انني كنت في نزوة وغلطان في احدي المرات وأثناء النزوة كنت اتذكرها ".



حقيقة وفاة دريد لحام:

انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام.

ونفى المخرج باسم السلكا الخبر المتداول من خلال نشره لصورة على موقع فيس بوك مع دريد لحام ونادين خوري من موقع تصوير مسلسل "على قيد الحب" وكتب معلقا "الآن دريد لحام.. نادين خوري.. مهيار خضور من كواليس تصوير مسلسل على قيد الحب".

ومن جانبها، نفت الفنانة تماضر غانم، رئيس فرع دمشق لنقابة الفنانين في سوريا ما تم تداوله من أنباء، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، تهاجم مروجي الشائعة: "يعني يا صفحات اللايكات التافهة، خليكن مشغولين بنشر صور التلج مو أحسن من نشر الإشاعات من الصبح، الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد لله.. ونؤكد أيا خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة".