سام مثل الثعابين.. خطورة قنديل البحر الأزرق..فيديو

كشف الدكتور عواد عبده أستاذ علوم البحار بجامعة الأزهر، مدي خطورة القنديل الأزرق بعد تداول صور له علي شواطئ الاسكندرية والساحل الشمالي.

وقال عبده خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع بقناة "سي بي سي"،:" قناديل البحر الزرقاء بعضها سام ولكنها غير موجودة على شواطئ البحر المتوسط عندنا".



وأوضح:" نوعية القنديل الأزرق يوجد منها بالفعل أنواع سامة وكل نوع حسب التركيز الكيميائي وهذا يختلف من كائن لآخر، مشيرا إلي أن أن الأنواع الخطرة بها مواد بروتينية سامة مثل الثعابين ولكنها غير موجود في البحر الأبيض المتوسط".

وأكمل:" هذه الأيام تعتبر موسم تكاثر قناديل البحر وتكبر في الحجم حتى تصبح مثل عيش الغراب، ولابد أن يكون هناك توعية بيئية لأن القنديل الميت السام تنطلق منه خلايا وقد تصيب الانسان.

