برلمانية: المحور السياسي بالحوار الوطني شهد مشاركة جميع الأحزاب

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، إن اجتماع اليوم ركز على أهمية النقابات والعمل النقابي والمحور السياسي أصبح تحت خمس لجان.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" اجتماع اليوم لاختيار مرشحي اللجان الفرعية للحوار الوطني استمر لأكثر من 9 ساعات لاختيار 44 مرشحا للمحاور الرئيسية الثلاثة، مشيرة إلي أنه تم التواصل إلى بعض القرارات ومنها لجان المحور السياسي وأهمية النقابات.

وأوضحت:" المحور السياسي شهد مشاركة من كافة الاحزاب وتم استحداث لجان للنقابات والجميع خارج لديه رضا من اختيار الاسماء.

