المصري يضم مهاجم منتخب فلسطين

كشف الإعلامي محمد فاروق عن أحدث صفقات النادي المصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : "نجح مسئولو النادي المصري في الحصول على توقيع اللاعب الفلسطيني نيكولاس ألبرتو زيدان لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.



وأضاف : " نيكولاس زيدان حضر إلى مصر خلال الساعات الماضية وقام بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق في صفقة إنتقال حر.



وأكمل : وهو لاعب يبلغ من العمر 22 عامًا ويحمل الجنسية التشيلية ولعب ضمن صفوف فريق ديبورتي ريكوليتا في الدوري التشيلي وهو من أصل فلسطيني.

وكان يمثل منتخب تشيلي تحت 20 عامًا ، قبل استدعائه للمنتخب الوطني الفلسطيني.

في وقت سابق ، قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين ، على أن يقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق قطاع الناشئين والفرق المشاركة في بطولات الجمهورية .

كما قرر مجلس الإدارة أيضًا تعيين مجدي الشناوي مديرًا فنيًا لقطاع البراعم على أن يقوم أيضًا بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق قطاع البراعم وعرضها على مجلس إدارة النادي لاعتمادها.