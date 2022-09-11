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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يضم مهاجم منتخب فلسطين

المصري
المصري

كشف الإعلامي محمد فاروق عن أحدث صفقات النادي المصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : "نجح مسئولو النادي المصري في الحصول على توقيع اللاعب الفلسطيني نيكولاس ألبرتو زيدان لتدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل. 


وأضاف : " نيكولاس زيدان حضر إلى مصر خلال الساعات الماضية وقام بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق في صفقة إنتقال حر. 


وأكمل : وهو لاعب يبلغ من العمر 22 عامًا ويحمل الجنسية التشيلية ولعب ضمن صفوف فريق ديبورتي ريكوليتا في الدوري التشيلي  وهو من أصل فلسطيني. 
وكان يمثل منتخب تشيلي تحت  20 عامًا ، قبل استدعائه للمنتخب الوطني الفلسطيني.

في وقت سابق ، قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين ، على أن يقوم  خلال الفترة القليلة المقبلة بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق قطاع الناشئين والفرق المشاركة في بطولات الجمهورية .

كما قرر مجلس الإدارة أيضًا تعيين  مجدي الشناوي مديرًا فنيًا لقطاع البراعم على أن يقوم أيضًا بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق قطاع البراعم وعرضها على مجلس إدارة النادي لاعتمادها.

المصري البورسعيدي المصري نيكولاس زيدان النادي المصري كامل أبو علي

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