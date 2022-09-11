بعد شهر من عودته..توقف الدوري الصيني الممتاز بسبب وباء كورونا

بعد شهر واحد فقط من عودة دوري السوبر الصيني لكرة القدم إلى نظام الذهاب والإياب للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، تتسبب سياسة كوفيد-19 في البلاد في مزيد من الاضطراب في المسابقة التي لا تزال تعاني من آثار الوباء.

وحسب "رويترز"، حرم فريق ووهان ثري تاونز من فرصة زيادة تقدمه على شاندونج تايشان صاحب المركز الثاني عندما تم تأجيل لقائهما في 5 سبتمبر مع تشانجتشون ياتاي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت تلك المباراة واحدة من 15 مباراة تأجلت خلال الأسبوع الماضي نتيجة للقيود التي يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مدن بأكملها بعد اكتشاف عدد قليل من الحالات.

وتتمتع ووهان، الفائزة بالدوري الصيني الأول الموسم الماضي، بفارق أربع نقاط عن شاندونج حامل اللقب، لكن متى ستتمكن الأندية من استئناف معركتها لا تزال غير واضحة نظرا لعدم اليقين بشأن الجدول الزمني.

ففي حين كانت القوة المالية للأندية الصينية تجذب لاعبين ومدربين رفيعي المستوى برواتب هائلة، فإن قلة من الأسماء الكبيرة مهتمة الآن بالانتقال إلى الصين.

وكان الانكماش قد بدأ بالفعل قبل الوباء مع إغلاق أندية مثل تيانجين كوانجيان - الذي كان في السابق يضم لاعبين دوليين كبار من أمثال ألكسندر باتو وأنتوني موديست وأكسل فيتسل.

وأثر وباء كورونا بشدة على كرة القدم الصينية، حيث لعبت المباريات في موسم 2020 الذي طال انتظاره وطوال موسم 2021 في ملاعب مركزية آمنة بيولوجيا، وغالبا بدون مشجعين.

كما أثرت القضايا المالية لمطوري العقارات الصينيين - الذين يمتلكون العديد من أكبر الأندية في البلاد، بما في ذلك نادي جوانجتشو بطل الدوري ثماني مرات - على اللعبة.

بدأت البطولة الحالية بلعب المباريات في مراكز قبل اتخاذ قرار في يوليو للسماح للأندية باللعب في ملاعبها المحلية إذا تم منح الموافقة المحلية.

ومن بين 18 فريقا في الدوري، حصل 11 فريقا على إذن، لكن في غضون أسابيع، أجبرت سياسة عدم انتشار فيروس كورونا على نقل المباريات أو إعادة جدولتها.

والآن عاد احتمال العودة إلى اللعب في ملاعب مركزية إلى الظهور، مما قد يوجه ضربة أخرى لصورة واقتصاد الدوري الذي يعاني بالفعل من ضغوط شديدة.