بسبب المرجيحة.. إصابة طفلة بارتجاج بالمخ أثناء اللهو بالمحلة

أصيبت طفلة في العقد الأول من عمرها بكسر بالجمجة وارتجاج بالمخ عقب سقوطها أثناء لهوها وركوب المرجيحة بإحدى الحدائق بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم مما دفع أهلها وذويها إلي نقلها إلي طوارئ مستشفي المنشاوي العام بطنطا وحجزها بغرفة العناية المركزة .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع طفلة تدعي "م.ن" 9 سنوات وإصابتها بارتجاج بالمخ وكسر بالجمجمة بنطاق حديقة نادي الصيد .



وتمكن العاملون بالنادي من نقل الطفلة إلي إحدى المستشفيات الخاصة وتحويلها إلى العناية المركزة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وانتقلت أسرة الطفلة لمباشرة الحالة التي تعرضت للإصابة بالرأس تسبب في كسر بالجمجمة وارتجاج بالمخ وتم الدفع بأطباء من متخصصين في رعاية الحالات الحرجة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .

في المقابل كلف المحاسب محمد الحليبي رئيس نادي الصيد في توجيهاته إلي أعضاء مجلس الإدارة بفتح باب تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كما وجّه رئيس النادي في تعليماته إلي مدير النادي بمباشرة الحالة الصحية للطفلة ودعم أسرتها حفاظًا علي حياة الطفلة .