تحطم طائرة خفيفة في أدغال كوينزلاند الأسترالية.. ومصرع قائدها

لقي طيار مصرعه بعد تحطم طائرته الخفيفة في الأدغال بشمال ولاية كوينزلاند.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان من المقرر أن تهبط الطائرة في أير جنوب تاونسفيل، صباح الأحد.

وبعد بحث مكثف في الأدغال الوعرة، حددت الشرطة موقع الطائرة في شيربورن، على بعد 38 كيلومترًا غرب أير و400 كيلومتر جنوب مدينة كيرنز.

وتم العثور على الطيار، وهو رجل من تاونسفيل يبلغ من العمر 67 عامًا وكان الراكب الوحيد بالطائرة، ميتًا في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إنه "خلال بحث جوي، وعثر على الطيار الوحيد الذي كان على متن الطائرة ميتا في مكان الحادث".

وأكدت الشرطة أنها ستحقق في ملابسات الحادث وسيتم إعداد تقرير للطبيب الشرعي.

وقد تم إخطار مكتب سلامة النقل الأسترالي بالحادث المميت، لكنه أحال الحادث إلى طيران ترفيهي استراليا "RAAus)، المعروف سابقًا باسم الاتحاد الأسترالي الخفيف (AUF)، هو الهيئة الإدارية لـ خفيفة في استراليا.

وتسجل RAAus الطائرات خفيفة الوزن وتصدر شهادات الطيار من خلال 170 منشأة تدريب طيران معتمدة بموجب وفد من منظم الطيران في البلاد، هيئة سلامة الطيران المدني.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة مات بوتيل إن أستراليا الترفيهية (RAAus) ستدعم شرطة كوينزلاند في تحقيقاتها.

وقال السيد بوتيل: ​​"أود أن أرسل تعازينا لأسرة وأصدقاء الطيار المتوفى".

"إنها مراحل مبكرة ولكن ... RAAus عرضت مساعدتنا لفهم الظروف المحيطة بهذا الحادث المأساوي".