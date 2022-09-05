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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم طائرة صغيرة شمال كاليفورنيا الأمريكية ومصرع شخصين

تحطم طائرة
تحطم طائرة

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، تحطم طائرة صغيرة شمال كاليفورنيا الأمريكية، ومصرع شخصين على متنها. 

ومن ناحية أخرى،أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، تحطم مروحية عسكرية تركية في شمال العراق، أثناء هبوطها إضطرايا.

ومن ناحية أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأحد، مقتل 3 إرهابيين وتدمير وكرين لهم، في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن قطاعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وخلال عملية "الإرادة الصلبة"، في مرحلتها السادسة، تمكنت من تدمير وكرين للإرهابيين وقتل ٣ إرهابيين والعثور على ٤ عبوات ناسفة و٣ مقذوفات مدفعية وحزام ناسف ودراجة نارية و٣ بنادق.

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