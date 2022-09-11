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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 11-9-2022

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 11 سبتمبر ، حيث سجل سعر الطماطم في الجملة 4.5 جنيه بتراجع بلغ 50 قرشا في الكيلو الواحد، وسجلت البطاطس 5.5 جنيه للكيلو، والبصل بـ 2.25 جنيه، وسعر الكوسة سجل 7 جنيهات، وفقا لأخر تحديث صادر عن سوق العبور للجملة.

وسجل سعر الجزر 5.5 جنيه لأعلى سعر و الفاصوليا بـ 20 جنيها، وباذنجان بلدي بـ 3 جنيهات، والباذنجان الرومي بـ 2.5 جنيه، والباذنجان الابيض بـ 3 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الرومي إلى 6.5 جنيه، والرومي الصوب بـ 8 جنيهات، والحامي بالبلدي بـ 5 جنيهات، ووصل الفلفل الالوان إلى 10 جنيهات للكيلو.

وارتفع سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب مسجلا 5 جنيهات، والخيار البلدى 5.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، ووصل سعر السبانخ إلى 4.5 جنيه للكيلو، والقلقاس بـ 6 جنيهات، والبطاطا بـ 3.5 جنيه للكيلو، والثوم بـ 30 جنيها، واللفت بـ2.7 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

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ووصل سعر ورق العنب البناتي إلى 60 جنيها للكيلو، وورق العنب البلدي بـ 40 جنيها للكيلو، والخرشوف الـ 5 وحدات بـ 17.5 جنيه، والفجل الأحمر بـ 4 جنيهات للكيلو، وقرع العسل "6 كيلو" بـ 24 جنيها، والبطاطس سجلت 8 جنيهات للكيلو.

وعن أسعار الفاكهة ، تراجع سعر البرتقال الصيفي إلى 6 جنيهات، والجريب فروت إلى 12 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 7 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات ، والمانجو سجلت ما بين 15 و20 جنيها للكيلو.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 7 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات والفاكهة سعر الجزر اسعار الفاكهة سوق العبور سعر الطماطم

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