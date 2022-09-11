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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار يقفز ويقترب من الـ 20 جنيهًا.. مفاجأة بشأن الأسعار اليوم الأحد

الدولار
الدولار

عرضت برامج التوك شو بقنوات “صدى البلد، والقناة الأولي، ودي إم سي” اليوم الأحد 11-9-2022، تقارير فيديو عن أسعار العملات الأجنبية، وتبين أن سعر الدولار اليوم ارتفع واقترب من الـ 20 جنيهًا، ولكن اليورو انخفض، عن الأيام السابقة.

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-9-2022

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ارتفع 8 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-9-2022

وتشهد أسعار العملات الأجنبية فى الفترة الأخيرة عدم استقرار، فكل يوم هناك سعر جديد لـ العملات، وتحديدًا الدولار، الذى يقفز بصورة كبيرة.

وفى هذا التقرير نستعرض أسعار العملات الأجنبية اليوم:

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.33 جنيه للبيع، و19.26 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 19.35 جنيه للبيع و19.27 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.31 جنيه للبيع و22.21 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 5.12 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 62.65 جنيه للبيع 62.39  جنيه للشراء.

 

 

 

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.11 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.21 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الأفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.
 

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" ، سجل سعر صرف الدولار19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع ، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، بيع وشراء:

 

بنك الإسكندرية

19.28

19.34

مصرف أبوظبي الإسلامي

19.31

19.34

بنك مصر إيران (ميد بنك)

19.31

19.34

البنك الأهلى الكويتى- مصر

19.31

19.34

البنك المصري الخليجي

19.31

19.34

البنك العقاري المصري العربي

19.28

19.34

البنك التجاري الدولي CiB

19.28

19.34

بنك كريدى أجريكول

19.27

19.34

بنك مصر

19.26

19.32

المصرف المتحد

19.28

19.34

البنك الأهلي اليوناني

19.22

19.28

بنك التنمية الصناعية

19.24

19.34

المصرف العربى الدولى

19.24

19.34

بنك المشرق

19.24

19.34

البنك

سعر الشراء

سعر البيع

البنك الأهلي المصري

19.26

19.32

البنك العربي الافريقي الدولي

19.24

19.34

بنك SAIB

19.24

19.34

بنك قناة السويس

19.24

19.34

بنك الكويت الوطني

19.24

19.34

بنك بلوم

19.24

19.34

بنك HSBC

19.24

19.34

 

الدولار سعر الدولار اليورو اسعار العملات الاجنبية العملات الاجنبية

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