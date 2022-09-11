عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

21 عامًا على أحداث 11 سبتمبر.. تفاصيل أصعب يوم في تاريخ أمريكا

11 سبتمبر
11 سبتمبر

 

مر  21 عامًا على هجمات 11 سبتمبر  2001، والتي هزت أمريكا، أكبر قوة في العالم، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ولا يزال هذا اليوم حاضرًا في أذهان الناس، حيث يتذكرون ذلك اليوم، بيوم الخوفـ فما حدث في أمريكا في 11 سبتمبر 2001  يصعب نسيانه.

في مثل هذا اليوم شهد العالم أفظع أشكال الرعب الدموي والذعر ، ففي لحظة، دمرت عائلات ومات الآلاف من كل الأديان والجنسيات بعد أن شن تنظيم القاعدة الإرهابي هجوما  جويا على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، بطائرتين مخطوفتين ثم تسبب في دمار كبير.

 

 

 

أمريكا التي اهتزت في 11 سبتمبر
 

وقع أخطر هجوم إرهابي في العالم في أمريكا في مثل هذا اليوم أي في 11 سبتمبر، حيث تم تدمير مركز التجارة العالمي ، الذي يعتبر فخر نيويورك ، في لحظة من قبل مخطط خطير للإرهابيين.

 

ماذا حدث يوم 11 سبتمبر؟
 

كان يوم 11 سبتمبر 2001 مليئًا بالذعر ليس فقط لأمريكا ولكن للعالم كله. وهزت الانفجارات أقوى دولة في العالم.

شن تنظيم القاعدة هجومه على مركز التجارة العالمي بطائرتين.

في حوالي الساعة 8:30 صباحًا، وفي غضون 45 دقيقة ، انهار  مبنيي التجارة المكونان  من 110 طوابق.

 اختطاف 4 طائرات
 

خطفت عناصر  القاعدة 4 طائرات ركاب، و بعد ذلك، اصطدمت طائرتان من الطائرات الأربع بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.

أما الطائرة الثالثة فتحطمت وسقطت على مبنى وزارة الدفاع "البنتاجون" الساعة 10:30 صباحًا، والرابعة سقطت في منطقة واسعة.

في الساعة 8.46 صباحًا، تسبب الإرهابيون في تدمير الطائرة الأمريكية رقم 11 بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي.

و في الساعة 9.03 صباحًا، اختطف الإرهابيون الرحلة رقم 175 وضربوا البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي.

 

كم عدد القتلى؟
 

فقد 2974 شخصًا حياتهم في هجوم 11 سبتمبر الإرهابي، وأصبح المواطنون الأبرياء من 70 دولة مختلفة بما في ذلك أمريكا ضحايا للعنف الدموي للإرهابيين. 
ومن بين الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم الإرهابي 343 من رجال الإطفاء و 60 من رجال الشرطة.


كان حوالي 18000 شخص موجودين داخل مبنى مركز التجارة العالمي وقت الهجوم.

ولحسن الحظ، تم إجلاء معظمهم بسرعة من المبنى، وتوفي ما مجموعه 2753 شخصًا في نيويورك في ذلك اليوم.
كما قتل 19 إرهابيا نفذوا الحادث المروع.

 

من هم مرتكبو الهجوم المخيف؟
 

ارتكب العملية أعضاء في القاعدة، بأوامر  زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

قاد المهاجمين التسعة عشر ، محمد عطا ، الذي كان طيارًا، والذي  قُتل مع الإرهابيين الآخرين.


وكشف التحقيق أن العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر ، كان  خالد شيخ محمد، الرجل الثالث في القاعدة، والصديق المقرب لأسامة بن لادن، والذي مازالت أحداث محاكمته جارية إلى يومنا هذا.

في وقت لاحق ، قتلت الولايات المتحدة أسامة بن لادن في عملية خاصة في عام 2011 ، وقت  فترة حكم باراك أوباما، كما قتل الزعيم الثاني بعد بن لادن، أيمن الظواهري الشهر الماضي بعد ترتيب مسبق استخباراتي لإدارة الرئيس الحالي جو بايدن.
 

أحداث 11 سبتمبر 11 سبتمبر 2001 أكبر قوة في العالم تنظيم القاعدة الإرهابي اختطاف 4 طائرات البنتاجون كم عدد القتلى زعيم القاعدة أسامة بن لادن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الذهب.. هبوط تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 90 جنيهًا

هدية لـ مرتضى منصور| الهلال يدرس منح مكافأة كأس سوبر لوسيل للزمالك

هذا اللاعب لن ينضم رسميا .. شوبير يوجه صدمة لعشاق الزمالك

أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

ارتفع 8 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-9-2022

علشان ناجح بيهاجموني ويشتكوني.. مفاجأة جديدة عن قضية مجدي عبدالغني |فيديو

أجبرهم على مشاهدة أفلام جنسية.. مدرس يهتك عرض 7 أطفال في مدرسة بالهرم

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تظهر اليوم كن أول الحاصلين عليها

موضوعات متعلقة

لماذا يعد دخول أوكرانيا إيزيوم أكبر من مجرد انتصار عسكري

توقف محطة ‎زابوريجيا النووية عن العمل بشكل كامل

في الذكرى الحادية والعشرين للهجمات الإرهابية على برجي التجارة العالميين.. مازال القضاء بعيدا عن إدانة العقل المدبر للأحداث.. والمخابرات الأمريكية السبب

الأطباق الطائرة حقيقة.. تقرير للجيش الأمريكي يكشف ما بحوزته من زوار الفضاء

هل تستمر الاضطرابات العمالية والمباريات بعد وفاة الملكة إليزابيث؟

مفارقة نادرة.. 6 رؤساء وزراء لبريطانيا يجتمعون في وقتٍ واحد لتأييد تشارلز

بعد عقدين ..العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر ينتظر المحاكمة

هل تتخلى ألمانيا عن أوكرانيا في ظل استمرار أزمة الغاز ..أنالينا بربوك تجيب

ترشيحاتنا

بعد طرح موديل 2023.. زيادة جديدة في أسعار نيسان صني

حصل على 34 إنذارا.. 10 معلومات عن برونو سافيو راقص سامبا الأهلي

وزيرة التخطيط :مشروع تنمية الأسرة يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية

عبوات مغشوشة.. هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي شهير لعلاج الأطفال

21 عامًا على أحداث 11 سبتمبر.. تفاصيل أصعب يوم في تاريخ أمريكا

بلجيكا تشيد بتعاون مصر في مجال الهجرة النظامية ومكافحة «غير الشرعية»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان زواجه.. صور رومانسية جمعت بين سعد لمجرد وزوجته.. شاهد

شاهد.. تشارلز ملك بريطانيا في الزي السعودي ويرقص بالسيف| فيديو

ابن عمرو دياب يثير الجدل بصورة على إنستجرام.. والجمهور: مين ده

إزاي تفطر بـ 3 جنيه .. طريقة عمل مربى رخيصة وشهية

فيديو

صديقة ثم حبيبة وزوجة.. خطوبة سعد لمجرد وغيثة العلاكي

بعد عام واحد فقط .. انفصال على ربيع عن زوجته الثانية

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ