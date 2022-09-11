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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في الذكرى الحادية والعشرين للهجمات الإرهابية على برجي التجارة العالميان.. مازال القضاء بعيدًَا عن إدانة العقل المدبر للأحداث.. والمخابرات الأمريكية السبب

11 سبتمبر
11 سبتمبر

ذوي ضحايا 11 سبتمبر ينتظرون الحكم على العقل المدبر للعمليات الإرهابية 
الولايات المتحدة قتلت زعيمي القاعدة الأول والثاني وفشلت  بمحاكمة الثالث

العقل المدبر  لأحداث الحادي عشر من سبتمبر كان يخطط لهجمات أخرى بعدها

 حققت الولايات المتحدة انتصار كبيرًا لها بالقبض على أهم مخططي هجمات 11 سبتمبر ، والقبض عليه، حيث يعد “خالد شيخ محمد”، الذي أخرجه عملاء المخابرات من مخبأه في روالبندي في باكستان، هو  العقل المدبر للأحداث، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقبل ساعات من فجر 1 مارس 2003، استطاع عملاء المخابرات الأمريكية من سي آي إيه، جذب محمد ليخرج من مخبأه، ومن ثم يعتقلوه، ومن يومها إلى اليوم لا محاكمة للمدان بالأحداث، بسبب فساد إجراءات وما ارتكبه محققو المخابرات الأمريكية.

خالد شيخ محمد

 

18 شهر من البحث عن شيخ

استغرقت مطاردة زعيم القاعدة رقم 3 على مستوى العالم 18 شهرًا، لكن محاولة أمريكا تقديمه إلى العدالة استغرقت وقتًا أطول بكثير، ما جعل  المنتقدين يقول إنها أصبحت إحدى أعظم إخفاقات محاربة الإرهاب.

مع حلول الذكرى الحادية والعشرين للهجمات الإرهابية اليوم الأحد، لا يزال محمد وأربعة رجال آخرين متهمين بجرائم تتعلق بأحداث 11 سبتمبر، ويقبعون في مركز اعتقال أمريكي في خليج جوانتانامو، وقد تم تأجيل محاكماتهم أمام محكمة عسكرية كثيرا.

 

عقوبة الإعدام

وجاءت النكسة الأخيرة الشهر الماضي عندما أُلغيت جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة التي كان من المقرر عقدها في أوائل الخريف. 

يعتبر التأجيل مرة أخرى إضافة لسلسلة الخيبات لأقارب ضحايا ما يقرب من 3000  ضحية للهجوم.

وإذا أدين العقل المدبر للهجمات في المحاكمة، فقد يواجه محمد عقوبة الإعدام.

 

ما فعلته المخابرات الأمريكية

تعود صعوبة إجراء محاكمة لمحمد وغيره من سجناء جوانتانامو إلى ما فعلته الولايات المتحدة به بعد اعتقاله عام 2003.

احتُجز محمد ورفاقه في البداية في سجون سرية بالخارج. 
قالت جماعات حقوق الإنسان، لقد عرّضهم عملاء وكالة المخابرات المركزية لأساليب استجواب ترقى إلى مستوى التعذيب.
تعرض محمد للإيهام بالغرق - وشعر أنه يغرق - 183 مرة.

خلص تحقيق لمجلس الشيوخ لاحقًا إلى أن الاستجوابات لم تؤد إلى الحصول على أي معلومات استخبارية قيمة، لكنها أثارت نزاعًا لا نهاية له قبل المحاكمة حول ما إذا كان يمكن استخدام تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن أقوالهم ضدهم، وهي عملية لا تخضع لقواعد المحاكمة السريعة المستخدمة في المحاكم المدنية.

أدت مزاعم التعذيب إلى مخاوف من أن تكون الولايات المتحدة قد أفسدت فرصتها في محاكمة محمد أمام محكمة مدنية.

لكن في عام 2009 ، قررت إدارة الرئيس باراك أوباما المحاولة، معلنة أنه سيتم نقل محمد إلى مدينة نيويورك ومحاكمته في محكمة اتحادية في مانهاتن.
قال أوباما: "الفشل ليس خيارا".

لكن مدينة نيويورك رفضت ولم تقم بمحاكمته أبدًا. في النهاية ، أُعلن أن محمد سيواجه المحاكمة أمام محكمة عسكرية، ثم مرت أكثر من اثنتي عشرة سنة.

المحاكم العسكرية

قال مراقبون إن الحديث عن المحاكم العسكرية قبل عقدين من الزمان فاجأ الكثيرين في المجتمع القانوني الذي كانوا يحاكم بنجاح قضايا الإرهاب في العقد السابق. 

وأضافوا بإن المدعي العام آنذاك جون أشكروفت لم يكن مؤيدًا للمحاكم العسكرية وكان يدعم محاكمات الإرهابيين في المحاكم الفدرالية في مانهاتن.

وذكروا إنه  مع مرور الوقت، سيكون من الأصعب بكثير مقاضاة محمد في محكمة عادية، فـ "الأدلة التي تدينه لا معنى لها".

وبينما بقي محمد في جوانتانامو ، قتلت الولايات المتحدة زعيم القاعدة أسامة بن لادن  عام 2011 والنائب الذي أصبح خليفة له وهو أيمن الظواهري في غارة بطائرة بدون طيار في أغسطس  2022.

وقال محققون من اللجنة العسكرية في خليج جوانتانامو إنه خالد شيخ محمد خطط لهجمات 11 سبتمبر  لمدة ثلاث سنوات.


واستشهدوا بضبطهم قرص صلب للكمبيوتر تم ضبطه عند اعتقال محمد، وقالوا إنه احتوى على صور للخاطفين التسعة عشر وثلاث رسائل من بن لادن ومعلومات عن بعض الخاطفين.

 

اعترافات شيخ محمد

اعترف محمد، في جلسة استماع أمام المحكمة ، وفي بيان مكتوب بأنه أقسم بالولاء لأسامة بن لادن، وأنه كان عضوًا في مجلس القاعدة ، وأنه شغل منصب مدير عمليات بن لادن للتنظيم والتخطيط والمتابعة والتنفيذ، والمسئول عن عملية 11 سبتمبر الكبرى "من الألف إلى الياء".

كما و اعترف بتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993، و محاولة إسقاط طائرات أمريكية باستخدام قنابل مخبأة في الأحذية. 

وتفجير ملهى ليلي في إندونيسيا، والتخطيط لموجة ثانية من الهجمات بعد هجمات 2001 التي استهدفت معالم مثل برج سيرز في شيكاغو ومبنى إمباير ستيت في مانهاتن.

وادعى اشرافه على هجمات أخرى مخطط لها، بما في ذلك محاولات اغتيال الرئيس آنذاك بيل كلينتون في 1994 أو 1995 ومؤامرة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني في نفس الوقت تقريبا.

يختلف مصير محمد الذي يقترب من عقدين من النسيان القانوني عن مصير ابن أخيه رمزي يوسف ، العقل المدبر لتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993 الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 1000 آخرين وترك حفرة في مرآب السيارات أسفل البرجين التوأمين.

يقضي يوسف عقوبة مدى الحياة بعد إدانته في محاكمتين مدنيتين منفصلتين. 

تم القبض عليه أيضًا في باكستان ، في عام 1995، ولكن تم تقديمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

في ذلك الوقت، قال يوسف إن حقه في قتل الناس يمكن مقارنته بقرار الولايات المتحدة إلقاء قنبلة نووية في الحرب العالمية الثانية. 

قدم محمد تبريرًا مماثلاً، حيث قال من خلال مترجم أثناء محاكمات جوانتانامو، إن قتل الناس هي "لغة أي حرب".

 

 

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