مفاجأة في واقعة فتاة البياضية.. ابن عمها فشل في الاعتداء عليها فقتلها

نجحت مباحث فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر، في الكشف عن ملابسات واقعة العثور علي جثة فتاة قبلية من ذو الهمم مقتولة بإحدي نواحي منطقة سرابيوم، مضروبة بآلة حادة في الرأس.

القبض علي قاتل "فتاة الإسماعيلية"

بدأت الواقعة بالعثور علي جثمان فتاة من قبيلة البياضية في إحدي المناطق الزراعية القريبة من قرية سرابيوم الأسبوع الماضي، فيما كشفت التحريات والتحقيقات عن مفاجأة بعد تحديد هوية مرتكب الواقعة والقبض عليه بعد محاولة إخفاء التهمة عنه.



فريق بحث



ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبد الرحيم مدير مباحث الإسماعيلية لكشف لغز الواقعة وضبط مرتكبها في أسرع وقت، لما تمثله الجريمة من خطورة علي الأمن العام.



وتوصلت جهود المباحث الجنائية لمرتكب الواقعة، وتبين أن المتهم هو ابن عم المجني عليها، ونجحت مأمورية في ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتفاصيلها كاملة.



المتهم حاول الإعتداء علي المجني عليها



وقالت مصادر، أن المتهم حاول الإعتداء علي الفتاة إلا انها كشفت هويته وقاومته وهددته بفضح أمره للأسرة، الأمر الذي دفعه للإعتداء عليها بضربها بآلة حادة علي الرأس.



وأضافت المصادر، أن المتهم قام بخنق المجني عليها إلي أن تأكد من وفاتها وحاول إخفاء جريمته بإلقائها في إحدي المناطق الزراعية القريبة من سرابيوم في فايد.



أهالي القرية: الفتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة



وسادت حالة من الحزن في قرية سرابيوم بالإسماعيلية علي مقتل الفتاة بهذه الطريقة خاصة وإنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما أشار أحد الأهالي "فضل عدم ذكر اسمه" في تصريحات خاصة أن الفتاة مصابة بشلل أطفال أثر علي الحركة في قدميها ويدها، مشيراً إلي انها كانت قريبة من عدد كبير من أهالي القرية لما تميزت به من حسن الخلق والسمعة.