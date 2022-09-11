عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمساندة حلمي بكر.. مصطفى كامل يتقدم بأوراق إعادة ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

مصطفى كامل
مصطفى كامل

فتح  صباح اليوم باب الترشيح على منصب نقيب الموسيقيين بعد استقالة الفنان هانى شاكر.

 

ووصل الفنان مصطفى كامل المرشحين  للتقدم بأوراق ترشحه اليوم لمجلس نقابة الموسيقيين، واستقبله عدد من أنصاره ومحبيه قائلا: "قلبي معاك"، إلى جانب الملحن حلمي بكر.

 

ومازح مصطفى كامل حلمي بكر وعرض عليه حمله للصعود على سلالم النقابة احتراما له ولمساعدته بعد وقوفه إلى جانبه.

 

أصدر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، بيانًا لنقابة المهن الموسيقية، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح باب الترشح على مقعد النقيب والإشراف عليها.

 
وجاء نص البيان كالتالي: «السادة نقابة المهن الموسيقية إلحاقا لكتابنا بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح باب الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية أود التفضل بالإحاطة بضرورة موافاتنا العاجلة بكتاب يحدد الإجراءات الخاصة بفتح باب الترشح والطعون وموعد الانتخابات الخاصة بالنقيب».
 
وأضاف البيان :«وذلك حتى يتسنى لرئيس الاتحاد مخاطبة الهيئات القضائية للإشراف الكامل على الانتخابات، وذلك طبقًا لمواد القانون 35 لسنة 1975 وتعديلاته قانون 103 لسن 1987 (المادة 105 / مكرر)».

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين هاني شاكر الفنان هاني شاكر حلمي بكر الملحن حلمي بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الذهب.. هبوط تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 90 جنيهًا

هذا اللاعب لن ينضم رسميا .. شوبير يوجه صدمة لعشاق الزمالك

من أين تأتون بهذه الشائعات.. حقيقة تنازل الهلال السعودي عن مكافأة سوبر لوسيل للزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تظهر اليوم كن أول الحاصلين عليها

ارتفع 8 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-9-2022

أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

من الشاشة إلى التشرد.. ممثلة "الحاج متولي" أدمنت التدخين وعاشت مع الكلاب والثعابين | ما قصتها ؟

خليني ساكت .. فرج عامر يوجه رسالة غامضة | شاهد

ترشيحاتنا

نص منطوق الحكم على المستشار وشريكه في قضية المذيعة شيماء جمال

غياب بنزيما.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مايوركا

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

جريمة السرقة.. الحبس عامًا مع الشغل للمتهمين في قضية الإعلامية شيماء جمال|صور

مفاجأة في واقعة فتاة البياضية.. ابن عمها فشل في الاعتداء عليها فقتلها

شكري: التقارير العالمية تشير إلى عدم كفاية حجم الجهد لمواجهة تهديدات المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلبي معاك.. استقبال مصطفى كامل بنقابة الموسيقيين لتقديم أوراق ترشحه

بعد إعلان زواجه.. صور رومانسية جمعت بين سعد لمجرد وزوجته.. شاهد

شاهد.. تشارلز ملك بريطانيا في الزي السعودي ويرقص بالسيف| فيديو

ابن عمرو دياب يثير الجدل بصورة على إنستجرام.. والجمهور: مين ده

فيديو

صديقة ثم حبيبة وزوجة.. خطوبة سعد لمجرد وغيثة العلاكي

بعد عام واحد فقط .. انفصال على ربيع عن زوجته الثانية

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

كريمة أبو العينين

بالكوري .. ميهمنيش حد

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ