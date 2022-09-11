بهاف ستومك.. إطلالة جذابة لـ سيرين عبد النور في أحدث ظهور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، متابعيها بأحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وبدت سيرين عبدالنور بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية بلوزة هاف ستومك وبنطلون ملون، كما تركت خصلات شعرها منسدلة بشكل انسيابي وراء ظهرها، ولم تتكلف بوضع المكياج.

كانت آخر أعمال سيرين عبدالنور، مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس.



سيرين عبدالنور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعدإصدار ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلىالتمثيل والنجاح.



ولدت سيرين عبدالنور في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت فيمعهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.