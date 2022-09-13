استقرار أسعار العملات العربية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

استقرت أسعار العملات العربية خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.

ورصد “صدى البلد”، أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، خلال بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022، في بنك مصر.

أسعار العملات العربية



بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه أعلى العملات العربية سعرا بقيمة 60.35 جنيه للشراء و62.79 جنيه؛ مقارنة 62.40 جنيه بيوم الأحد الماضي بارتفاع 39 قرشًا.

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه عند 5.12 جنيه للشراء و5.14 جنيه للبيع مقابل 5.11 جنيه الأحد الماضي بارتفاع 3 قروش.



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 5.24 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع مقابل 5.23 جنيه الأحد الماضى بارتفاع 3 قروش.

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ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و51.32 جنيه للبيع مقارنة 51.03 جنيه الأحد الماضى بارتفاع 29 قرشًا.



وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه 26.80 جنيه للشراء و27.26 جنيه للبيع مقارنة 27.11 جنيه الأحد الماضى بارتفاع 15 قرشا.

سعر صرف الريال العمانى



واستقر سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه عند 48.95 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع مقارنة 49.97 جنيه الأحد الماضى بارتفاع 28 قرشا.

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سعر صرف الريال القطري



وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه 4.94 جنيه للشراء و5.31 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

العملات العربية الأغلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.