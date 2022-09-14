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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور نواب برلمان :

بحضور 20 نائبا.. القوى العاملة تنظم جلسة تعريفية بشأن معايير العمل الدولية

صدى البلد

افتتحت وزارة القوى العاملة، الجلسة التعريفية الثانية حول معايير العمل الدولية بحضور 20 عضوا من مجلس النواب من لجان الصناعة والقوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان.

تعقد الجلسة بالتعاون مع  وزارة شئون المجالس النيابية، ومنظمة العمل الدولية ، وسفارة دولة السويد، على مدار يومين ، بمدينة العين السخنة، وذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء) والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في عدة دول بشمال أفريقيا، بهدف دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطني.

واكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة في كلمته التي ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، على احترام والتزام الحكومة  المصرية بتطبيق معايير العمل الدولية .

وقال: "إن ذلك يتضح من خلال الاصلاحات التشريعية الاخيرة،ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة  2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم  142 لسنة  2019،  فضلا عن  مشروع قانون العمل الجديد والذي يحقق المزيد من التوازن بين طرفي العملية الانتاجية"اصحاب اعمال وعمال ".

وقدمت “عبد الموجود” الشكر نيابة عن  الوزير الي أعضاء مجلس النواب علي تخصيص  جزء من وقتهم الثمين وحرصهم على التعرف على  معايير العمل والاتفاقيات  الدولية بما يدعم  مزيد من الاستقرار و النمو في سوق العمل المصري، مضيفة: “والشكر موصول الى منظمة العمل الدولية وفريق عمل مشروع اضواء، على جهدهم المبذول  في تنفيذ انشطة المشروع، ولحكومة دولة السويد على دعمها لهذا المشروع”.

من جانبه أوضح إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، أن الورشة جزء من التعاون القوي بين الوزارة ووزارة الشئون المجالس النيابية والمنظمة.

وأكد أهمية دور البرلمانات الوطنية في اعتماد الاتفاقيات الدولية ، مقدما الشكر للوزير على التنسيق الجيد مع المنظمة وكذلك الوكالة السويدية للتنمية على دعمها للمشروع .

واستعرض بعض إنجازات المشروع ومنها تدريب 71 قاضيا من المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض فضلا عن التعاون المستمر لإعداد دليل التطبيقات القضائية .

وأعرب السفير هو كان إيمسجورد، سفير مملكة السويد في مصر عن سعادته للمشاركة في هذه الجلسة ، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية السويدية المتميزة والتي لها أصول تاريخية وثيقة.

وأضاف ان مصر شريك تجاري رئيسي في إفريقيا وهناك تمثيل قوي من الشركات السويدية على ارض مصر بما يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري.

كما اكد أهمية مشروع العمل اللائق ودوره في المساهمة في زيادة الإنتاجية والتنافسية والاستقرار الاقتصادي للبلد مثنيا على دور المنظمة في دعم مفهوم العمل اللائق .

جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تيسير حصول البرلمان على المعلومات وتعزيز معرفة أعضائه بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية، ويتضمن ذلك تقديم الدعم الفني لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية، وقد تم عقد الجلسة الاولي في ديسمبر 2021 ، بمشاركة عدد 19 نائباً بالاضافة الي  عدد من ممثلي وزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون البرلمانية.

حضر الجلسة من وزارة القوى العاملة : رشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية ، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير ، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون الإقتصادية والسياسية.

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