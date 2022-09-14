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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لـ شخصين في المقطم بتهمة تزوير محررات رسمية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، بمعاقبة متهمين بتزوير محررات رسمية، بالسجن المشدد 3 سنوات.

محررات رسمية

ووجهت النيابة للمتهمين جميعًا، أنهم استعملا المحررات المزورة محل الاتهام السابق بأن تقدم المتهم الأول بالتوكيل الخاص إلى مكتب توثيق نادي القضاة مدعيا صحته وتمكن به من استصدار التوكيل واستعماله.

وأسند أمر الإحالة، أن المتهم الأول وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا بمحرر رسمي حال تحرير المختص بوظيفته بأن أثبت بالمحرر أن المتهم الثاني هو مالك قطعة الأرض الكائنة بغرب سمالوط وذلك على خلاف الحقيقة.

وكشف أمر الإحالة أن  المتهم الثاني، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية وموظف عام سيء النية "المتهم الأول"، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك بأن اتفقوا معه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها بالمحرر المزور لتتم الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة

عقوبة التزويير محكمةالجنايات

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