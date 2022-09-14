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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضي منصور يتهم عباس بإهدار المال العام

مرتضي منصور تقدمت ببلاغ ضد ممدوح عباس بتهمة إهدار أموال الزمالك.. تفاصيل

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تقدم ببلاغ رسمي من قبل ضد ممدوح عباس يتهمه خلاله بإهدار 354 مليون جينها.


وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في تقريره عام 2015 أن ممدوح عباس أهدر 984 مليون جنيه في فترة تواجده بنادي الزمالك".
وتابع مرتضى منصور:" ممدوح عباس حصل على قرض بأسم نادي الزمالك بقيمة 8 ملايين و400 ألف جنيه من أحد البنوك بداعي تطوير منشآت النادي، إلا أنه حصل على هذا المبلغ لنفسه كدفعة من قيمة القرض الذي منحه للنادي من قبل". 

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الشيكات المتواجدة لدى النادي تثبت حصول ممدوح عباس على كافة المبالغ المادية الخاصة بالقرض الذي منحه للنادي.


وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي:" ليس من المنطقي أن يتم الحجز أرصدة النادي خاصة وأن الشيكات أثبتت حصول ممدوح عباس على كافة مستحقاته".


واستعرض رئيس نادي الزمالك كافة الشيكات التي تثبت رد النادي للمبالغ التي أقرضها ممدوح عباس للنادي".


أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سبق وتبرع بمبلغ 2 مليون دولار للنادي كان يرغب منصور البلوي رئيس نادي اتحاد جدة السابق في منحها له.


وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" خاطبت وزارة الشباب والرياضة و مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومجلس الإدارة من أجل التبرع بالمبلغ للنادي".


وتابع :" أن ممدوح عباس يدعي بأن مستحقاته لدى الزمالك تصل إلى 42 مليون جنيه، فكيف حجز على مبلغ قيمته 70 مليون جنيه".


وأضاف أن ممدوح عباس لم يضع تاريخا محددا على عقد القرض الحسن الذي يؤكد بأنه منحه للنادي، كما أنه لم يحصل على موافقة الجهة الإدارية بمنح النادي لهذا القرض.  
وأوضح أن الزمالك مؤسسة كبيرة، وممدوح عباس حجز على أموال النادي قبل سفر الفريق إلى قطر لخوض مباراة كأس سوبر لوسيل بأربعة أيام.


أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم يتقدم أي مرشح للانتخابات على مقعد نائب رئيس النادي في الفترة الحالية، بعدما فتح النادي باب الترشح لمدة 7أيام.


وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" تحديت ممدوح عباس للحضور إلى مقر النادي اليوم والتقدم بما يفيد بأحقيته في الحصول على مبالغ مالية مستحقه له لدى النادي ولكنه لم يحضر".         


أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيحصل على حقوق النادي وحقه بالقانون خلال الفترة الحالية.


وتابع رئيس القلعة البيضاء أنه سيتقدم ببلاغات ضد المتجاوزين في حقه وحق نادي الزمالك، وشدد على أنه لن يسمح بالتطاول على نادي الزمالك أو على مجلس إدارته.


وأضاف قائلا:" نرفض التجاوزات من قبل أي فرد، وسنتصدى لجميع المتطاولين بكل حزم و بالقانون".      


وعقد المستشار مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة في القلعة البيضاء، بحضور أعضاء مجلس الإدارة الكابتن جمال عبد الحميد واللواء علاء مقلد

مرتضى منصور

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