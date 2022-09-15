اليوم.. انطلاق ندوة تعريفية لشرح منصة Coursera for Campus

تعقد جامعة عين شمس اليوم ندوة تعريفية مقدمة من شركة كورسيرا لشرح منصة Coursera for Campus.

وذلك في إطار اتفاقية جامعة عين شمس مع منصة كورسيرا Coursera لإتاحة كورسات المنصة لجميع منسوبي الكلية والحصول على شهاداتها باسعار مخفضة ،وسعيا لتطوير مهارات الطلاب واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والخريجين وطلاب الدراسات العليا لتواكب مستجدات العصر وسوق العمل .

واوضحت جامعة عين شمس انه سيتم عقد ندوة تعريفية مقدمة من شركة كورسيرا و تنظيم ادارة تطوير التعليم بالجامعة لشرح منصة

Coursera for Campus

بعنوانCoursera learner webinar

لحضور الندوة يمكن الدخول على الرابط التالي أو مسح الQR code

https://coursera.zoom.us/j/97620582876

Thursday 15 September 2:00- 3:30 pm

يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر في الساعة الثانية ظهرا