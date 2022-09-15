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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل رول التوست بالموز والشوكولاتة.. بأسهل الخطوات

رول التوست بالموزوالشوكولاته 
رول التوست بالموزوالشوكولاته 

رول التوست بالموزوالشوكولاته من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك  أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  رول التوست بالموزوالشوكولاته في  المنزل.

 

مقادير رول التوست بالموزوالشوكولاته 


١ رغيف توست
٢ موز
١ كوب شوكولاته قابله للدهن
١ كوب سكر
١ ملعقه كبيره قرفه
١ ملعقه صغيره فانيلا بودره
ربع كوب زيت
١ ملعقه كبيره زبده

 


طريقة تحضير  رول التوست بالموزوالشوكولاته 


نقطع اطراف التوست البنية ثم نفردها بالنشابة 
ندهن الوسط بالشوكولاتة و نضع على الطرف قطع الموز
ندهن الاطراف بالماء ثم نلفها على شكل رول و نحكم اغلاق الاطراف
نضع الزيت و الزبدة على النار و نحمر التوست حتى يشقر 
نخلط السكر مع القرفة و الفانيلا و نغمس فيها حبات التوست و تقدم بالهنا و الشفا

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