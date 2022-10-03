بقوة 715 حصانا.. مواصفات أول SUV في تاريخ فيراري | صور

كشفت العلامة الإيطالية الفاخرة فيراري عن سيارة أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات "SUV" في تاريخها " بوروسانجوي " والتي تعني الأصالة باللغة الإيطالية.

ورغم انها الأولى في تاريخ الشركة إلا أنها احتفظت ببعض الميزات الأساسية للعلامة التجارية، حيث تمتلك محرك V12 مثبتًا في الوسط الأمامي وتقول فيراري أنها "سيارة رياضية حقيقية".

فيراري بوروسانجوي

كانت السيارة ذات الأربعة أبواب السابقة الوحيدة التي تحمل شارة فيراري، هي السيارة الاختبارية المصممة من قبل Pininfarina عام 1980 ، واسمها Pinin، والتي قيل إن مؤسس الشركة اينزو فيراري أحبها لكنه لم يوقع عليها أبدًا.

ترفض فيراري وصف بوروسانجوي بأنها سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات ، لكن نسب السيارة ووظائفها مخصصة إلى حد كبير لهذا القطاع، حيث كانت فيراري غائبة عن هذه الفئة بشكل ملحوظ بينما منافسون مثل أستون مارتن ولامبورجيني وبورشه يتقدمون للاستفادة من شعبيتها المتزايدة باستمرار في جميع أنحاء العالم.

فيراري بوروسانجوي

يبلغ طول سيارة بوروسانجوي 4973 مم، وعرضها 2028 مم وارتفاعها 1589 مم (مقارنة بـ 5112 مم و 2016 مم و 1638 مم لسيارة لامبورجيني أوروس)، إلى الارتفاع عن الأرض البالغ 185 ملم ، فإن ذلك يضعها كثيرًا في منطقة سيارات الدفع الرباعي.

محرك V12

حافظت فيراري على تراثها، حيث استخدمت محرك V12في سيارتها الجديدة بوروسانجوي، المحرك ذو الـ 12 أسطوانة الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي هو نسخة معدلة بشكل كبير من المحرك المستخدم في سيارة فيراري 812 Superfast ، وسعة 6.5 لتر وحوض جاف وحقن وقود مباشر عالي الضغط.

فيراري بوروسانجوي

تم تطوير المحرك من أجل سيارة بوروسانجوي لضمان توفر أقصى عزم دوران عند دورات أقل لمواجهة الوزن الزائد للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، مع عدم فقد القوة النموذجية لمركبات فيراري المزودة بمحرك V12.

تم تثبيت المحرك خلف المحور الأمامي ، في حين أن علبة التروس الأوتوماتيك ثنائية القابض ذات الثماني سرعات مثبتة في الخلف ، مما يخلق تصميمًا رياضيًا للمحور. يساعد هذا في توزيع 49:51 للوزن من الأمام إلى الخلف والذي يعتبره مهندسو فيراري مثاليًا لسيارة رياضية بمحرك أمامي وسطي.

فيراري بوروسانجوي

وبفضل هذه لمواصفات ستعتبر سيارة فيراري بوروسانجوي أقوى سيارة دفع رباعي معروضة للبيع حالياً، حيث تبلغ قوتها القصوى 715 حصانًا تصل إلى 7750 دورة في الدقيقة ويبلغ عزم الدوران ذروته عند 528 رطلاً عند 6250 دورة في الدقيقة.

تماشيًا مع ادعاء فيراري بأن بوروسانجوي هي "سيارة رياضية حقيقية" ، فإنها تتسارع من وضعية الثبات 0 حتى سرعة 62 ميل في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) خلال 3.3 ثانية فقط ومن 0 حتى 124 ميل في الساعة خلال 10.6 ثانية.

فيراري بوروسانجوي

عند إزاحة الستار عن بوروسانجوي في إيطاليا ، رفضت فيراري التحدث عن خيارات توليد القوة الأخرى ، ولكن من المتوقع أيضًا استخدام إما محرك V6الهجين المستخدم في سيارة 296 GTBأو محرك V8المستخدم في سيارة SF90 Stradale.

قالت فيراري ان منصة بوروسانجوي الجديدة تم إنشاؤها من الصفر، وصممت لتلبية احتياجات محرك V12 بشكل أساسي ، ولكن تكييفها مع المحركات الأخرى لن يكون صعبًا.

فيراري بوروسانجوي

تتكون المنصة من سبائك الألومنيوم في هيكلها السفلي ، بينما تحتوي السيارة على سقف من ألياف الكربون بشكل قياسي لتقليل الوزن وخفض مركز جاذبيتها، والنتيجة هي منصة أخف من سيارات فيراري ذات الأربعة مقاعد السابقة ، على الرغم من كونها أكبر بشكل عام.

تستحوذ سيارات سيارات الـ SUV الآن على حصة كبيرة من أحجام مبيعات العديد من الشركات المنافسة ، ولكن فيراري مصرة على أن بوروسانجوي ستحتفظ بخصائصها الحصرية ولن تأخذ أكثر من 20٪ من إجمالي مبيعات العلامة التجارية.

من المحتمل أن يتم تسعير بوروسنجوي بسعر يبدأ من 390,000 جنيه إسترليني، وستبدأ عمليات التسليم الصيف المقبل.