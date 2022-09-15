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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: غلطة عمري التعاقد مع فييرا.. فيديو

صدى البلد

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أنه أخطأ في التعاقد مع جورفان فييرا، المدير الفني السابق للفريق السكندري، في وقت من الأوقات من أثناء رئاسته لنادي سموحة.

وقال رئيس نادي سموحة السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "غلطة عمري التعاقد مع جورفان فييرا في سموحة.. لم يكن اختيارا جيدا على الإطلاق، وتراجعت نتائج فريق سموحة معه بعد الطفرة الهائلة التي حدثت مع حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق".
 

أرفض تدخل المدير الفني في الصفقات
وأضاف: "لا أقبل تدخل المدير الفني في الصفقات، وهو ما كنت أطبِّقه أثناء رئاسة نادي سموحة".

من جانب آخر، بدأ مسئولو نادي إنبي رحلة البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل إعلان إقالة جورفان فييرا المدير الفني الحالي للفريق البترولي.

ولا يزال مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي لم يتحدد موقفه النهائي بشأن رحيل فييرا أو الإبقاء عليه بالفريق.

 

إنبي يدرس تقرير فييرا.. 

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ويدرس إنبي في الوقت الحالي التقرير الفني المقدم من فييرا، قبل اتخاذ قرار نهائي بخصوص استمراره في منصبه في الموسم المقبل أو الاكتفاء بما قدمه خلال الفترة الماضية.

سموحة فرج عامر إسلام صادق نادي سموحة حلمي طولان جورفان فييرا

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