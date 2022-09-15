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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالمستندات .. التفاصيل الكاملة لأول حركة تغييرات يعتمدها وزير التعليم لقيادات المديريات

رضا حجازي
رضا حجازي

حصل موقع صدى البلد على المستندات الرسمية الخاصة بتفاصيل حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم منذ قليل.

وقد شملت حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم الاسماء التالية :

  • علي عبد الرؤوف أحمد محمد استشاري ادارة مركزية بالادارة المركزية للتعليم العام : مديرا لمديرية التربية والتعليم بدمياط
  • عبد العليم سيد محمد جمعة مدير عام ادارة دمياط وكيلا لمديرية التربية والتعليم بدمياط
  • محمد السيد محمد عبد الله : مديرا لمديرية التربية والتعليم بقنا
  • منال عبد الوهاب محمد كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالاقصر : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بقنا
  • ياسر محمود محمد محمود مدير عام الادارة العامة لأمن المعلومات و وسائل الاتصال : مديرا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج
  • سليمان محمد بخيت سليمان كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج
  • محمود زكريا فولي شاهين مدير عام ادارة تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة : مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية
  • طارق محمد سعد الدين هشهش كبير معلمين بمديرية تعليم المنوفية : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية
  • حمزة امين رضوان محمد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء : مديرا لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء
  • سماح محمد ابراهيم عبد اللع مدير التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم بالجيزة : مديرا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية
  • سعيد ندا ابراهيم حسانين ندا كبير معلمين بمديرية تعليم القليوبية : وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية
  • تجديد الثقة ليوسف الديب مديرا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة
  • ناصر شعبان مديرا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية
  • اشرف سلومة مديرا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة
  • سمية الخطيب وكيلة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة
  • ريحاب عريق مدير التخطيط بمديرية الجيزة التعليمة : وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.
  • بكساوي مصطفي  بكساوي مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية : وكيلًا  لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.
  • المهندس حمدي السيد وكيل مديرية تعليم الفيوم : مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا.
  • عربي أبو زيد مديرا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وتجديد الثقة في نادية فتحي وكيلة للمديرية
  • التجديد لمحمد عطية مديرا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
  • الدكتورة هالة عبد السلام مديرا لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد

حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023
حركة تغييرات قيادات مديريات التربية والتعليم 2023

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