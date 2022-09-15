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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. آخر كلمات عزت العلايلي قبل وفاته

عزت العلايلي
عزت العلايلي

تحل اليوم الخميس 15 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنان عزت العلايلي ، الذي ولد في حي باب الشعرية بالقاهرة بمثل هذا اليوم عام 1934، ورحل عن عالمنا في 5 فبراير عام 2021، عن عمر يناهز 86 عامًا.

 

آخر كلمات عزت العلايلي 

ظهر عزت العلايلي، قبل شهر من رحيله فى برنامج " صاحبة السعادة " الذى تقدمه الإعلامية اسعاد يونس، وقدم عدد كبير من التصريحات المثيرة التى أصبحت حديث الساعة، وتداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

وكشف الفنان عزت العلايلي، تفاصيل تجربة مشاركته في فيلم تراب الماس مع أحمد مراد وإخراج مروان حامد، مضيفا أن العمل مع  الشباب ممتع، وأنهم مطلعين على ما يدور في الوسط السينمائي والتلفزيوني ويستوعبون بسرعة كبيرة".

وأضاف عزت العلايلي: "لما بقعد مع الشباب أشعر أن مستقبل السينما في مصر جيد ومستقبل الشعر والفن في يد الشباب وانا متفائل بمستقبل السينما في مصر".

كما تحدث الفنان عزت العلايلي خلال اللقاء عن زوجته قائلا: " صاحبة فضل كبير جدا عليا .. لا يستطيع أحد أن يأخذ مكانها يوما ما "، مضيفا: " لا يمكن كنت اتخيل انها تغيب عنى.. واوقات كثيرة اصحو من النوم على صوتها".

كما كشف الفنان عزت العلايلي، كواليس مشاركته في فيلم الأرض: "في أحد الأيام لقيت جرس البيت بيضرب ولقيت المخرج يوسف شاهين وطلب مني المشاركة في فيلم الأرض"، متابعا: "كواليس مشاركتي في فيلم الأرض من أجمل أيام حياتي خاصة جلسات الحديث في السياسة والشعر والفن".

وأضاف عزت العلايلي: "كنت مدركًا أهمية الفيلم والقضية لأن قصة فيلم الأرض كانت جادة ولم يكن بها أي لمحة من لمحات السخرية والاستهزاء"، متابعا: "مشهد سقوط البقرة في الساقية كان صعبًا وكنا في فصل الشتاء والمياه كانت تلج".

كما تحدث الفنان عزت العلايلي ، عن كواليس فيلم الطريق إلى إيلات، قائلًا: "المخرجة إنعام محمد علي تحملت مسؤولية إخراج فيلم الطريق إلى إيلات وكان لديها وعي كبير بهذه الخطوة لأن الفيلم يتحدث عن موضوع وقصة حقيقة وموضوع تاريخي سياسي عسكري"، مضيفا: "المخرجة وضعت بُعدًا دراميًا يقضي على الملل طوال فيلم الطريق إلى إيلات".

وأضاف عزت العلايلي: "في أحد مشاهد الفيلم جالي الفنان محمد سعد وقال لي: «إحنا هننزل البحر فعلًا» ورديت عليه بالإيجاب، ومحمد سعد لبس بدلة الغطس وكان خايف ينزل البحر".

 

نشأة عزت العلايلي 

بدأ عزت العلايلي مشواره الفني عام 1962 وسبب تأخر خطوة التمثيل هو تحمله مسئولية رعاية أشقائه الأربعة بعد وفاة والده، حيث اضطر لتأجبل خطوة التمثيل وعمل كمعد برامج لعدة سنوات حتى جاءت له فرصة المشاركة في فيلم رسالة من امرأة مجهولة ليبدأ نشاطه الفني بقوة. 

 

بداية عزت العلايلي 

التحق عزت العلايلي، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فقد كان عشقه للفن يداعب خياله ويغازل مستقبله، ولكن عند تخرجه لم تكن الفرص متاحة بسهولة للاندماج في المجال الفني، وحتى يقترب أكثر من حلمه؛ عمل معدا ببرامج التليفزيون.

وجاءت إليه الفرصة ليجني ثمرة تضحيته ووفائه للوعد الذي قطعه على نفسه وهو الوقوف مع إخوته لنهاية المشوار، فإذا به يسند إليه دور في فيلم ( رسالة من امراة مجهولة ) عام 1992، ولتكن هذه الفرصة هي بداية عهده بالفن فقد تألق وظهرت موهبة فنان واع مبدع دارس لفن الإخراج والتمثيل معا.

 

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