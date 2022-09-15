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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 37 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 10 - 29 سبتمبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وجميع أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

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وشدد محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي سمالوط وملوي 37 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 36 حالة بناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 9460 مترا مربعا، ولاية “الوحدات المحلية، والري، والطرق”، وحالة استرداد أرض أملاك دولة على مساحة 320 فدانا.

 

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