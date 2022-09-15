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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عطل فني مفاجئ في تيك توك يتسبب بتوقف الخدمة عالميا

تيك توك
تيك توك

أفاد موقع "Down Detector" المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، بأن موقع “تيك توك TikTok”، يعاني من بعض مشكلات الأداء، تسببت في انقطاع الخدمة عن مستخدميه في عدد من دول العالم.

وقد أبلغ أكثر من 7600 شخص من مستخدمي تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة الشهير تيك توك TikTok، عن وجود مشكلات في عدد من خدمات التطبيق، بينما أوضح بعض المستخدمين المتأثرين بالعطل عبر موقع "تويتر" عن توقف الخدمة بشكل كامل.

 

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عطل بتطبيق تيك توك

وسجل موقع تتبع الأعطال DownDetector، عددا كبيرا من الشكاوى عن تعطل تطبيق تيك توك في عدد من الدول حتى كتابة هذا التقرير، من بينها إيطاليا وإنجلترا.

وبحسب موقع مراقبة الأعطال DownDetector، عانى نسبة 89% من مستخدمي تيك توك من مشاكل في استخدام التطبيق، فيما قال 10% من المستخدمين إنهم واجهوا مشاكل في اتصال بالخادم، و 1٪ من المشكلات التي تم الإبلاغ عنها تتعلق بالتعليقات.

وتداول مستخدمو تيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي خبر العطل، مع نشر صور على موقع "تويتر" للتأكد من العطل عالمي وليس حالة فردية، وتشير صفحة حالة الخدمة بموقع تتبع الأعطال Downdetector، انقطاعا بجميع إصدارات التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وموقع الويب.

عطل بتطبيق تيك توك
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