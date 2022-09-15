«تموين كفر الشيخ» تعلن عن وظيفة شاغرة بإدارة التعاون الاستهلاكي.. تفاصيل

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، خلو وظيفة مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بالمديرية وذلك لبلوغ شاغلها محسن محمد مخلوف السن القانونية للمعاش اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل.

وقالت المديرية في بيان لها: على من يرغب التقدم لشغل تلك الوظيفة أن يتقدم بطلب باسم وكيل الوزارة / مدير المديرية، في موعد غايته 15 يوماً من تاريخ الإعلان مرفقا به مقترح تطويري للوظيفة، ويجب في المتقدم لشغل تلك الوظيفة أن يتوفر فيه شروط المادة رقم 55 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.



وأوضحت المديرية شروط المتقدم لشغل هذه الوظيفة، أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف، وأن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

وأشارت إلى أنه يجب أن يُقدم مقترحاً وافياً لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسط وإجراءاته بما يحقق رضا المواطنين ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة علماً بأن شغل هذه الوظيفة من مجموعة الاقتصاد والتجارة.