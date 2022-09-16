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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع مصطفى فتحى لمدة موسم

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

في إطار جهود إدارة نادي بيراميدز لدعم صفوف فريق الكرة بأفضل اللاعبين والعناصر، في مختلف المراكز، أعلن النادي تعاقده بشكل رسمي مع النجم الدولي مصطفى فتحي صانع الألعاب من صفوف نادي التعاون السعودي.

ووقع مصطفى فتحي عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.

ويعتبر مصطفى فتحي من أهم الأسماء في كرة القدم المصرية، وهو من مواليد ١٢ مايو ١٩٩٤، وبدأ مشواره مع كرة القدم في صفوف نادي نبروه، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ولعب بعدها في التعاون السعودي وسموحة والزمالك، قبل أن يعود مجددا لنادي التعاون، ومنه إلى بيراميدز على سبيل الإعارة.

وانتقل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي في شهر يناير الماضي، وخاض مع الفريق ١٢ مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، سجل فيهم ٥ أهداف، ولعب مباراتين في دوري أبطال آسيا، ومباراة واحدة في بطولة كأس الملك.

مصطفى فتحي خلال مسيرته المتميزة لعب ٢٠٩ مباراة ساهم خلالها في ٨٤ هدفا حيث سجل ٥٥ هدفا وصنع ٢٩ آخرين، ويعتبر من أهم العناصر خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب مصطفى فتحي لمنتخب الشباب المصري تحت ٢٣ سنة، كما لعب ١٧ مباراة دولية مع المنتخب المصري الأول، وكانت بدايته في شهر يونيو عام ٢٠١٥ أمام تنزانيا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

بير مصطفى فتحي لتعاون السعودي سموحة الزمالك

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