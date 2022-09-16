تارا عماد: بخاف من المسرح وعندى رهبة كبيرة منه

حلت الفنانة تارا عماد، مساء اليوم الخميس، ضيفة على برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة قناة DMC.



وقال تارا خلال حوارها بالبرنامج،:" بخاف من المسرح وعندى رهبة كبيرة منه ومن الممكن أقدم دور صامت.. وشاركت مع الفنان أحمد عز مسرحية علاء الدين.. وفكرة تجسيد ياسمين بالمسرحية وكانت فترة التحضيرات لمدة شهرين.. وأحمد عز يعمل مسرحية ولذيذ قوى فى المسرحية وتم عرضها عام بموسم الرياض".



وتتحدث تارا عماد خلال اللقاء عن أحدث أعمالها الفنية، فضلًا عن زيارتها الأخيرة لنهر تارا، كما تعلق على تشبيهها بالفنانة العالمية ميغيل ماركل، وسوف تشهد الحلقة قيامها بتعليم رامي رضوان اللغة المونتنجرية.

وكان آخر أعمال تارا عماد مسلسل "suits بالعربي" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2022، وشارك في بطولته كل من: آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.