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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

25 لاعبًا فى قائمة الإسماعيلي الأولية.. تعرف عليهم

صدى البلد

 

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد الثانية عشر من منتصف اليوم - الخميس - موعدًا لإرسال القوائم المحلية الأولية لجميع الأندية المشاركة في الموسم المقبل من الدوري.

وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم ..

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد عمار ومحمد دسوقي ومحمود البدري

فى خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد بيومي ومصطفي فارس وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع وجان موريل

فى خط الهجوم .. محمد الشامي وحازم مرسي

وانطلقت فترة إعداد الإسماعيلي مساء الثلاثاء الماضي على ملعبه بالإسماعيلية تحت قيادة حسني عبد ربه وأيمن كمال ومحمد فتحي لحين التعاقد مع مدير فني جديد بعد الإنتهاء من كافة السير الذاتية للمدربين.

وكان الدراويش قد أتم التعاقد رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية مع 8 لاعبين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيون حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات من نادي فيوتشر لمدة موسمين.

والجدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية قد حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.

تونس صالح جمعة الاتحاد المصري نادي الإسماعيلي المصري الاتحاد المصري لكرة القدم

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