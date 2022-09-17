تسبب العمى.. لا ترتكب هذا الخطأ الشائع أثناء استخدام الهاتف

في عالم التكنولوجيا الرقمية ، أصبح من المستحيل تقريبًا الابتعاد عن السطوع في الهاتف أو شاشات الكمبيوتر المحمول، لقد أصبح هذا مصدر قلق صحي واسع النطاق ، خاصة فيما يتعلق بصحة العين.



يمكن أن تحدث مشاكل العين نتيجة لعدة أسباب ، أحدها هو الاستخدام المستمر للهواتف وساعات طويلة من وقت الشاشة، لكن هل تعلم أن استخدام هواتفك في الشمس قد يؤدي إلى العمى الجزئي؟ حسنًا ، يعرض تقرير حديث حالة مريضين عانا من درجات متفاوتة من فقدان البصر بعد استخدام هواتفهم في الشمس.



صادفت مجلة تقارير الحالة الطبية امرأة تُركت عمياء جزئيًا من التحديق في جهازها المحمول في وضح النهار، لذلك حذر الأطباء من استخدام الهواتف في يوم مشمس ، باعتبار أنه يمكن أن يشكل خطورة على العينين.



يُعتقد أن العمى نتج عن بعض الأضرار الخطيرة في شبكية العين بعد التعرض لانعكاس قوي للشمس على شاشة الهاتف.



أفاد الباحثون أن المرضى (رجل وامرأة واحدة) ، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم ، تم تشخيص إصابتهم باعتلال البقعة الشمسية.



عانى كلا المريضين من تلف طويل الأمد في العين بعد تعريض عيونهم للشاشة وانعكاس الشمس.



ما هو اعتلال البقعة الشمسية؟

اعتلال البقعة ، المعروف أيضًا باسم الضمور البقعي ، هو مرض يصيب الجزء الخلفي من الشبكية ، يسمى البقعة، أولئك الذين يعانون من اعتلال البقعة لا يصابون بالعمى تمامًا ، ولكن غالبًا ما يفقدون بصرهم المركزي، في حالة اعتلال البقعة الصفراء الشمسي ، قد يعاني المرء من تلف في شبكية العين والبقعة بسبب التعرض المباشر للشمس.



في حالة المريضة ، أدى التلف الناتج عن أشعة الشمس في البداية إلى صعوبة في تمييز الأشكال البعيدة.

ومع ذلك ، تم تشخيصه لاحقًا على أنه "ورم عتمة مركزية دائمة" ، وهي بقعة عمياء تحدث في مركز رؤية الشخص.



يمكن أن يتعرض صغار السن للخطر أيضًا

وبحسب ما ورد ، فإن إحدى المرضى هي فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا ، استخدمت هاتفها المحمول على الشاطئ ، في حين أن المريض الآخر هو رجل يبلغ من العمر 30 عامًا ، كان يقرأ على جهازه اللوحي لساعات أثناء جلوسه على مكان مشمس.



في حين أنه لا يمكن التوصل إلى استنتاجات من حيث من هو المعرض للخطر ، فمن المحتمل أن يكون الشباب معرضين لخطر الإصابة بمشكلة العين هذه أيضًا.



كيفية الوقاية منه

وفقًا للمؤلفين ، "اعتلال البقعة الشمسية هو كيان سريري موصوف جيدًا ويحدث عادةً في المرضى الذين يحدقون مباشرة في الشمس."



ومع ذلك ، لاحظ الباحثون أن المريضين ادعيا أنهما لم يحدقا في الشمس بشكل مباشر ، ولهذا خلصوا إلى أن "انعكاس ضوء الشمس من شاشة العرض يحتاج إلى اعتباره عامل خطر محتمل لزيادة الإشعاع الشمسي وخطر لاحق. من اعتلال البقعة الشمسية ".



وأضاف المؤلفان: "في تقريرنا ، ذهب كلا المريضين إلى العيادة بعد أن قرأوا بأجهزتهم المحمولة لمدة ثلاث ساعات على الأقل".

ومن ثم ، فإنهم يوصون بـ "استخدام النظارات الشمسية مع مرشح مناسب أثناء القراءة من شاشة عرض في البيئات التي يُعتقد أن الإشعاع الشمسي يتزايد فيها".



المصدر: timesofindia