أسعار الذهب تسجل زيادة طفيفة خل تعاملات اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 15 - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات، مشيرا إلى تسجيل زيادة طفيفة في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 955 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1114 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1273 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8912 جنيها.

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.



